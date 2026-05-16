هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي تحذر من الاستغاثة الصامتة للأطفال وتدعو لمراقبة السلوكيات وتعزيز التواصل

تقرير شامل يتناول تحذيرات هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي بشأن علامات الإساءة للأطفال، مع تقديم نصائح تربوية ونفسية حول كيفية اكتشاف الاستغاثة الصامتة وتعزيز التواصل الأسري الإيجابي.

أطلقت هيئة الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي نداءً إنسانياً وتربوياً هاماً وجهته إلى كافة الأسر والمجتمع، مؤكدة أن الطفل قد يمر بمراحل من المعاناة الصامتة التي لا يعبر عنها بالكلمات، بل من خلال إشارات سلوكية خفية تتطلب وعياً دقيقاً وانتباهاً مستمراً من قبل الوالدين والمحيطين به.

وأوضحت الهيئة أن هذا الوعي يمثل طوق النجاة الحقيقي للطفل، حيث أن اكتشاف علامات الإساءة في مراحلها الأولى يساهم في إنقاذ الطفل من دوامة العنف النفسي أو الجسدي. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة تكاتف جميع الجهود المجتمعية لحماية الطفولة، داعية أي شخص يشتبه في وجود حالة إساءة إلى الإبلاغ الفوري عبر الرقم المخصص 800444، لضمان التدخل السريع وحماية حقوق الطفل وسلامته.

ومن الجانب التربوي والنفسي، أشارت الدكتورة نورة القصير، المستشارة التربوية والأسرية، إلى أن التمييز بين التغيرات السلوكية الطبيعية التي ترافق نمو الطفل وبين العلامات التحذيرية هو أمر في غاية الأهمية. فبينما يعد العناد أو تقلب المزاج أمراً شائعاً في مراحل معينة، فإن الخطورة تكمن في استمرارية هذه السلوكيات أو ظهور ردود فعل مبالغ فيها ومفاجئة.

فعلى سبيل المثال، عندما يتحول الطفل من شخصية اجتماعية ومنفتحة إلى شخصية عدوانية أو انطوائية بشكل مفاجئ، أو عندما يعاني من انتكاسات سلوكية مثل التبول اللاإرادي بعد فترة من التحكم، فإن هذه المؤشرات تستوجب وقفة جادة من الأسرة. وأضافت أن الأطفال يمتلكون لغة خاصة للتعبير عن آلامهم، فقد تظهر الاستغاثة من خلال الرسم المتكرر لمشاهد مخيفة أو عنيفة، أو من خلال اللعب التمثيلي الذي يتضمن إيذاءً أو خوفاً شديداً.

كما أن الاضطرابات الجسدية التي ليس لها سبب طبي واضح، مثل الصداع المزمن أو آلام البطن، قد تكون في الواقع صرخات مكتومة تعبر عن ضغوط نفسية أو تعرض لإساءة، لأن الطفل قد لا يملك المفردات الكافية لوصف مشاعره، لكن جسده وسلوكه يتحدثان بدلاً عنه. ولتعزيز الحماية والوقاية، اقترحت الهيئة ممارسات يومية بسيطة ولكنها عميقة الأثر، منها تخصيص فترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يومياً تكون مكرسة بالكامل للطفل، بعيداً عن أي مشتتات إلكترونية أو هواتف ذكية.

تهدف هذه الفترة إلى الاستماع الفعال للطفل ومشاركته اللعب أو الحديث الودي، مع الاعتماد على الأسئلة المفتوحة التي تمنحه مساحة للتعبير عن نفسه بدلاً من أسلوب الاستجواب أو التحقيق الذي قد يشعره بالضغط أو الخوف. وفيما يخص منهجية التربية، أكدت المستشارة الأسرية فاطمة الهرمودي أن التربية في المنظور الإسلامي والاجتماعي السليم تقوم على ركيزتين أساسيتين هما الرحمة والكرامة، مع ضرورة وجود الحزم والتوجيه الصحيح.

وأوضحت أن الطفل يحتاج إلى الحب والاحتواء ليشعر بالأمان، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى قوانين وحدود واضحة تعلمه التمييز بين الصواب والخطأ، شريطة أن يتم ذلك من خلال التدرج في التوجيه والمحاسبة العادلة دون اللجوء إلى الإهانة أو الأذى اللفظي أو الجسدي. وحذرت من خطورة السخرية من الطفل أو التقليل من شأنه أو معايرته بصفاته الجسدية أو ظروف والديه، لأن الكلمات القاسية تترك ندوباً نفسية غائرة تدوم لسنوات طويلة، بينما يعمل التشجيع والمدح والمكافأة على بناء ثقة الطفل بنفسه وتحفيزه على الإبداع والتطور.

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة مروة شومان، المستشارة النفسية والتربوية، من بعض الأخطاء التربوية الشائعة التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للطفل، ومن أبرزها التقليل من قيمة مشاعره أو السخرية من مخاوفه. وأشارت إلى ظاهرة خطيرة تسمى التنمر التربوي، وهي الاعتماد على التخويف والسيطرة والتهديد لفرض الطاعة، بدلاً من استخدام أسلوب الاحتواء النفسي.

هذا النهج يؤدي بالضرورة إلى حالة من الكبت الانفعالي وفقدان الشعور بالأمان العاطفي، مما يجعل الطفل يميل إلى الصمت كآلية دفاعية لحماية نفسه من الرفض العاطفي أو خوفاً من عدم تصديق الآخرين له. لذا، فإن مراقبة الانطواء المفاجئ، أو فقدان الاهتمام باللعب، أو تجنب أشخاص وأماكن معينة، يجب أن تكون أولوية قصوى للأهالي، لأن هذه السلوكيات هي المؤشر الحقيقي على وجود خلل ما يتطلب التدخل المختص لضمان نمو الطفل في بيئة صحية وآمنة تسودها المودة والاحترام المتبادل





