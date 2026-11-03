هيئة الطرق والمواصلات تستكمل صيانة 20 كم من طرق دبي السريعة

استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال الصيانة السنوية لـ20 كيلومتراً من الطرق السريعة، مستخدمةً تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان السلامة والارتقاء بجودة الحياة.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجازها الكامل لأعمال الصيانة السنوية وإعادة التأهيل، حيث شملت هذه المشاريع الحيوية امتداداً طوله 20 كيلومتراً من الطرق السريعة الإسفلتية. وقد ركّزت الأعمال بشكل رئيسي على تحسين الحارات البطيئة في شبكات الطرق، بهدف ضمان استمرار تقديم خدمات نقل عالية الكفاءة تلبي تطلعات مستخدمي الطرق في الإمارة.

المشاريع المنجزة في شوارع رئيسية متعددة

شملت أعمال الصيانة المكملة مجموعة واسعة من الشوارع الحيوية، بدءاً من شارع الشيخ محمد بن زايد في كلا الاتجاهين المؤديين نحو إمارتي أبوظبي والشارقة. كما تضمنت التغطية الشاملة شارع لهباب، بما في ذلك المسرب المخصص للقادمين من مدينة العين باتجاه لهباب، بالإضافة إلى المسارب الالتفافية الاستراتيجية عند تقاطع جبل علي مع شارع لهباب لضمان انسيابية الحركة.

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ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل شملت أيضاً شارع دبي-العين وشارع الإمارات وشارع الرباط، حيث نفذت الهيئة خطة سنوية متكاملة للصيانة الوقائية للطرق الرئيسة والحرة. يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي وصيانتها، بما يتماشى مع متطلبات النمو السكاني والاقتصادي السريع الذي تشهده المنطقة.

استخدام التقنيات الحديثة في التقييم

أكد نبيل محمد، مدير إدارة صيانة الطرق والمنشآت في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، أن المؤسسة تعمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية في تقييم حالة البنية التحتية للطرق. وتتميز هذه العملية بالاستباقية، حيث يتم وضع الخطط اللازمة لجدولة أعمال الصيانة على مدار العام بالكامل لضمان عدم تأخر أي مشروع.

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تعتمد الهيئة في عملية التقييم على أحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي، مما يتيح فحصاً شاملاً ودقيقاً لشبكة الطرق. تركز هذه التقنيات المتطورة على تحديد مستوى التلف والتشققات والحفر الموجودة، والعمل الفوري على إزالتها قبل أن تؤثر على سلامة المركبات أو تسبب اختناقات مرورية غير متوقعة.

ضمان السلامة والانسيابية للمرور

تهدف هذه الجهود الكبيرة إلى الحفاظ على كفاءة الطرق واستدامة قدرتها التشغيلية، والتحقق من سلامتها الإنشائية على المدى الطويل. يعمل هذا النهج الاستباقي على ضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق في الإمارة، مما يعزز بشكل مباشر جودة الحياة ويعكس التزام الهيئة بالمعايير العالمية في إدارة البنية التحتية.

أضاف نبيل محمد أن التحويلات المرورية التي تنفذها الهيئة خلال فترات الصيانة تستند إلى دراسات متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية. يضمن هذا المنهج العلمي تحقيق التوازن بين تنفيذ الأعمال وتطوير الطرق وبين الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مرتادي الطريق، مما يتطلب من الجمهور الالتزام التام باللوحات الارشادية.

توجيهات الجمهور للسلامة خلال الصيانة

دعت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر عند المرور عبر التحويلات المرورية، مع ضرورة الاطلاع الدقيق على اللوحات الارشادية والالتزام بها. يأتي هذا النداء حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطرق، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه التوجيهات إلى تقليل المخاطر المحتملة وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.

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تستمر الهيئة في رصد وتقييم حالة الطرق بشكل مستمر، مستفيدة من البيانات التي تجمعها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل أداء للشبكة. ويعتبر هذا النهج المتكامل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين تجربة التنقل لجميع سكان وزوار إمارة دبي على المدى الطويل.