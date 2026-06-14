هيئة أبوظبي للدفاع المدني تتربع على عرش التميز بحصد ثلاث جوائز كبرى من مجموعة دبي للجودة

في خطوة تعزز مكانتها كنموذج رائد في السلامة العامة، حصدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثلاث جوائز من مجموعة دبي للجودة، تقديراً لابتكاراتها النوعية ودورها في تمكين المرأة وخدمة المجتمع عبر حلول ذكية ومستدامة.

في إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق أعلى معايير الكفاءة والتميز في تقديم خدمات الحماية المدنية، حققت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إنجازاً مؤسسياً استثنائياً يعكس مدى التزامها بتطوير منظومة السلامة العامة في إمارة أبوظبي .

وقد تجلى هذا النجاح في حصد الهيئة لثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، وهي خطوة لا تمثل مجرد تكريم شكلي، بل هي شهادة استحقاق تؤكد ريادة الهيئة في تبني نهج مؤسسي متطور يرتكز على الابتكار المستدام والقدرة على مواكبة التحديات الحديثة في مجال الدفاع المدني. إن هذا التميز يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل المؤسسات الحكومية إلى مراكز إبداعية تسخر كافة الإمكانيات لضمان أمن وسلامة المجتمع، وتؤكد أن الاستثمار في الكوادر البشرية والحلول الذكية هو السبيل الأمثل لتحقيق الريادة العالمية.

لقد جاء فوز الهيئة بجائزة الإمارات للابتكار عن مشروع منظومة الابتكار في هيئة أبوظبي للدفاع المدني ليكون برهاناً على وجود استراتيجية عمل واضحة تهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس يخدم الميدان. هذه المنظومة لا تكتفي بتطوير أدوات العمل فحسب، بل تعمل على خلق بيئة محفزة للموظفين لتقديم مبادرات نوعية تساهم في تقليل المخاطر وزيادة سرعة الاستجابة للطوارئ.

ومن خلال دمج الابتكار في صلب العمليات التشغيلية، استطاعت الهيئة أن تبتكر حلولاً استباقية تساهم في التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مما يقلل من الخسائر البشرية والمادية ويعزز من مرونة البنية التحتية في مواجهة الحوادث، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية في إدارة الأزمات والكوارث. وفي سياق متصل، حصدت الهيئة جائزة أفكار الإمارات ضمن فئة أفضل مبادرة لعام المجتمع، وهو تكريم جاء تقديراً لجهودها الجبارة في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتعزيز ثقافة الوقاية لدى أفراد المجتمع.

إن التركيز على الجانب المجتمعي يعكس إيمان الهيئة بأن السلامة مسؤولية مشتركة، لذا عملت على إطلاق حملات توعوية رقمية ومبادرات تفاعلية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الوقائية لدى السكان والزوار على حد سواء. ومن خلال استخدام أنظمة الرصد الذكية وأدوات التواصل الفعال، تمكنت الهيئة من بناء جسور من الثقة والتعاون مع المجتمع، مما ساهم في تحويل الوعي الوقائي من مجرد تعليمات إلى ممارسة يومية تضمن سلامة الجميع.

ولم يقتصر التميز على الجوانب التقنية والمجتمعية، بل امتد ليشمل تمكين الكفاءات الوطنية والقيادات النسائية، حيث فازت الهيئة بجائزة الإمارات للسيدات في فئة القيادات، والتي نالتها العميد الدكتورة ميثه محمد الدرعي. هذا الفوز يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية ومنحتها الفرصة لتولي أدوار قيادية مؤثرة في القطاعات الأمنية والحيوية.

إن إسهامات العميد الدكتورة ميثه في دعم التميز والتطوير المؤسسي داخل الهيئة تمثل نموذجاً ملهماً للمرأة الطموحة، وتؤكد أن الكفاءة والقدرة على القيادة هي المعيار الأساسي للنجاح، مما ساهم في إدخال منظور قيادي جديد يتسم بالدقة والشمولية في إدارة الملفات التطويرية للهيئة. من جانبه، أعرب العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام الهيئة، عن فخره بهذا الإنجاز الذي اعتبره ثمرة للعمل الجماعي والالتزام بالمعايير العالمية.

وأوضح أن هذا التكريم يضع الهيئة أمام مسؤولية أكبر للاستمرار في تطوير أدائها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وأكد أن دعم القيادة الرشيدة كان الحافز الأساسي لتبني منهجية التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل العمل على تحديث منظوماتها وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان استدامة الإنجازات. إن هذا التتويج يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق أوسع من الابتكار، حيث تسعى الهيئة إلى دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في عمليات الإنقاذ والإطفاء، لتبقى أبوظبي دائماً في مأمن وبأعلى مستويات الحماية والوقاية





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