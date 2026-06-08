هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تطلق مجلس طلبة دبي وتخطط لتفعيل مجلسين جديدين لأولياء الأمور والتربويين

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مجلس طلبة دبي للعام الدراسي 2025-2026، وتستعد لتفعيل مجلس أولياء أمور دبي ومجلس دبي للتربويين في العام 2026-2027، لتعزيز مشاركة الطلاب وأولياء الأمور والتربويين في تطوير التعليم الخاص وفق استراتيجية دبي 2033.

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026، كمنصة تمثيلية تضم 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع إلى الثاني عشر أو ما يعادلها في مختلف المناهج ال تعليم ية المطبقة في دبي.

وتخطط الهيئة لتفعيل مجلسين جديدين مع بداية العام الدراسي المقبل 2026-2027، هما مجلس أولياء أمور دبي ومجلس دبي للتربويين. وقد استقبلت الهيئة 312 مرشحاً، بينهم 152 لعضوية مجلس الأولياء و160 لعضوية مجلس التربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، وسيتم اختيار الأعضاء وفق معايير الأهلية والشفافية والتنوع. سيكون مجلس أولياء أمور دبي مكوناً من 15 ممثلاً عن أولياء الأمور في المدارس الخاصة في جميع أنحاء الإمارة، بينما يتألف مجلس دبي للتربويين من 15 عضواً.

وسيوفر المجلسان منصة تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، مما ي عزز التواصل المباشر مع الهيئة ويشتركشركاء استراتيجيين في تحسين جودة التعليم وفق استراتيجية التعليم في دبي 2033





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