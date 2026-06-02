هيئة تنمية المجتمع بدبي تطلق التقرير الثاني للاستدامة 2023-2024 وفق معايير GRI

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة الم(namespace) وفق معايير GRI، حيث يعرض أداء الهيئة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ويسلط الضوء على المبادرات المجتمعية والبيئية والبرامج التي تم تنفيذها خلال عامي 2023-2024 بهدف تعزيز الشفافية وتطوير الحوكمة ودفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة دبي.

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، كجزء من التزامها الراسخ بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسسي متكامل، وذلك ضمن إطار "عامي الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023-2024".

وقد تم إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، التي تمثل الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، مما يرسّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأنشطة المؤسسية. يأتي هذا الإصدار انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في مجالات جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.

وتؤكد حصة بنت عيسى بوحميد، مديرة عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذا التقرير يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسد التزام الهيئة بدمج أبعاد الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يتوافق مع أولويات حكومة دبي، ويرسخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية للمستقبل. وتضيف بوحميد أن التقرير يشكل مرجعاً أساسياً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بدقة وفعالية، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، مما يعزز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة ويرفع من قيمة أثرها في المجتمع.

كما أكدت أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة. ويستعرض التقرير أداء الهيئة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث يتناول بالتفصيل مبادراتها في تمكين وتمكين المشاركة المجتمعية، وتعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي، وإدارة الموارد بكفاءة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، والاستثمارات المجتمعية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة المؤسسية.

كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة من البرامج والمبادرات الملموسة التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين، والتي ركزت على تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر الوعي البيئي من خلال حملات توعوية شاملة وفعاليات مجتمعية وورش عمل تعليمية، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية، مما يعكس التزام الهيئة الثابت بتطوير خدماتها وفق نهج مستدام قائم على الابتكار والتحسين المستمر





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