هيئة كهرباء ومياه دبي ترعى جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة 2026

هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم موسم الجائزة الثامن والعشرين لتعزيز ثقافة التميز لدى النشء، حيث استفاد أكثر من 2.9 مليون شخص من مبادراتها المجتمعية.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي رسمياً عن رعايتها الذهبية للموسم الثامن والعشرين من جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد ل إبداعات الطفولة لعام 2026. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف الاستثمار الفعّال في فئة الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.

ويأتي هذا الدعم متوافقاً تماماً مع المسؤولية المجتمعية للهيئة، التي تسعى إلى تمكين النشء الجديد وترسيخ قيم التميز في المجتمع. تهدف الجائزة إلى خلق بيئة حاضنة للإبداع تساعد الأطفال والشباب على تحقيق أهدافهم في مجالات متعددة.

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التزام الهيئة بدعم القادة المستقبليين

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الجائزة أصبحت منصة وطنية وخليجية رائدة لاكتشاف المواهب الإبداعية وتنمية قدرات الأطفال والشباب. وأشار إلى أن هذه المنصة تغطي مختلف المجالات الأدبية والعلمية والثقافية والتقنية، وتعمل على إبراز إبداعاتهم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

أضاف معالي الطاير أن الهيئة تؤمن بأن رعاية مواهب الأطفال والناشئة هي الركيزة الأساسية لإعداد قادة المستقبل ومبدعيه. من هذا المنطلق، لا تكتفي الهيئة بتقديم الرعاية والدعم المالي فحسب، بل تسهم في ترسيخ بيئة مجتمعية داعمة للإبداع وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية.

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تأثير المجتمع واستفاد 2.9 مليون شخص

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة عن حجم الأثر المجتمعي لمبادراتها، حيث استفاد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2.9 مليون شخص. تم توزيع هذه الفوائد بين أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها، مما يعكس التزام الهيئة بالخدمة العامة.

تعزز الهيئة شراكاتها باستمرار مع المبادرات الوطنية التي تجعل الإنسان محور استثمارها الأساسي. هذا النهج يهدف إلى خلق تأثير إيجابي مستدام يغطي شريحة واسعة من المجتمع ويدعم التنمية البشرية في مختلف المناطق.

رسالة الجائزة وفئاتها التنافسية المتنوعة

أشارت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، إلى أن وصول الجائزة إلى موسمها الثامن والعشرين يعكس استمرارية رسالتها في اكتشاف المواهب ورعايتها. وتعمل الجائزة على تحويل إبداعات الأطفال إلى خطوات عملية نحو التميز من خلال منصات محفزة تمنح الثقة والقدرات.

تشمل فئات الجائزة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي عدة مجالات مهمة، مثل حفظ وتجويد القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والإبداع الأدبي، والدراسات والبحوث، والإبداع الفني، والإبداع البرمجي الإلكتروني، والإبداع العلمي، والإبداع الإعلامي المقروء.

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مستويات المنافسة وإتاحة الفرصة للجميع

تنقسم الجائزة إلى ثلاثة مستويات رئيسية لضمان مشاركة شاملة وعادلة. يشمل المستوى الأول الطلبة من سن 8 إلى 18 عاماً، مع إمكانية تعديل الفئات العمرية وفقاً لطبيعة بعض المجالات التنافسية لضمان العدالة.

أما المستوى الثاني فيخصص للأطفال من أصحاب الهمم ضمن الفئة العمرية نفسها، مع مراعاة نوع الإعاقة وطبيعة المشاركة لتوفير بيئة تنافسية مريحة. يضم المستوى الثالث المؤسسات والهيئات والمراكز المعنية برعاية الطفولة والمدارس لدعم جهودها التعليمية.

أكد فوز 131 مشاركاُ ومشاركة في الموسم الحالي على اتساع نطاق الجائزة وأثرها في تحفيز الأطفال والناشئة. شارك مبدعون من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد أهمية توفير منصات متخصصة تتيح لهم الفرصة لإبراز مواهبهم والتنافس الإيجابي في بيئة تحتفي بالاختلاف.