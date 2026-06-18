هيئة الهوية والجنسية تمنح مهلة 30 يومًا للمتأثرين بتأخر المغادرة لتعديل الأوضاع أو المغادرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح مهلة 30 يومًا للفئات المتأثرة بتأخر المغادرة بسبب الظروف الاستثنائية السابقة، تبدأ من 10 يونيو 2026 وتنتهي في 9 يوليو 2026، بهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وإتاحة فرصة لتصحيح الأوضاع.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بيان رسمي، عن منح مهلة إضافية مدتها 30 يومًا للفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، والتي سبق أن تم إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة.

وتأتي هذه المهلة في الفترة من 10 يونيو 2026 وحتى 9 يوليو 2026، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة بشكل قانوني. وقد أكدت الهيئة أن هذا القرار يعكس التزام_state بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين، ويعزز من picture الإمارات كوجهة آمنة وحاضنة للجميع، خاصة في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.

وشددت الهيئة على أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم الدعم للمتضررين خلال الحالات الطارئة. كما أوضحت أن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء قد زالت، ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، مما يستلزم منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة خلال المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة تعديل أوضاعهم خلال المهلة، بينما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات المعمول بها. دعت الهيئة جميع الأفراد المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.

يذكر أن الهيئة كانت قد أصدرت قرارًا في مارس 2026 بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة، بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من المغادرة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026. وقد came هذا القرار في لفتة إنسانية وحضارية تهدف إلى حماية المتأثرين من أي أعباء مالية ناتجة عن الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم





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هيئة الهوية والجنسية غرامات التأخير مهلة 30 يومًا تصحيح الأوضاع الظروف الاستثنائية

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