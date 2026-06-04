هيئة قناة السويس تدخل سفينة "فخر 1" للخدمة لدعم استكشافات النفط والغاز في مصر

أعلنت هيئة قناة السويس عن إدخال سفينة إمدادات وخدمات بترولية جديدة إلى الخدمة، تعمل في مجال الجسات البحرية والاستكشافات البترولية، لدعم جهود الاكتشاف في مصر.

أعلنت هيئة قناة السويس عن إدخال سفينة إمدادات وخدمات بترولية جديدة الخدمة، تحمل اسم "فخر 1"، والتي ستساهم في دعم جهود مصر في مجال اكتشافات النفط والغاز.

تتمتع السفينة بطول 64.8 متر وعرض 16 متراً وغاطس 5 أمتار، وهي مجهزة لإعاشة طاقم مكون من 60 فرداً، وتتميز بتصميمها المتطور وفق أحدث التقنيات العالمية لأنظمة تشغيل الوحدات البحرية الموفرة في استهلاك الوقود. كما أنها مجهزة لأعمال الغطس وتعتمد نظام DP2 الذي يمكنها من تثبيت نفسها في المكان دون الحاجة لرمي المخطاف.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة تعتبر الأولى من نوعها في مصر، ومصممة خصيصاً للعمل كسفينة استكشاف جغرافي في استخدامات الجسات البحرية والاستكشافات البترولية. وأضاف أن الهيئة ستشرع في تجهيزات استلام السفينة بالتعاون مع هيئة الاستشارات الإنجليزية ABL، استعداداً لرفع العلم عليها خلال الفترة المقبلة. من المخطط أن تبدأ السفينة عملها الفعلي في منطقة أبو رديس بالبحر الأحمر، ضمن بنود عقد مع شركة بتروبيل التابعة للهيئة العامة للبترول، اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات البحرية المصرية ودعم عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في المياه الإقليمية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هيئة قناة السويس سفينة فخر 1 استكشاف نفط استكشاف غاز أبو رديس

United States Latest News, United States Headlines