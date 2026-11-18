هيئة أبوظبي للتراث تعلن مساء الخميس أسماء الـ18 متأهلا للموسم الخامس من برنامج المنكوس بعد حسم لجنة التحكيم القائمة من بين 39 مؤديا اجتازوا الاختبارات.

تعلن هيئة أبوظبي للتراث مساء يوم الخميس المقبل عن النتائج النهائية لمسيرة البحث عن المواهب في الموسم الخامس من برنامج المنكوس ، حيث سيتم كشف النقاب عن قائمة الأسماء الـ18 المؤهلة للمنافسة النهائية. ويأتي هذا الإعلان الرسمي خلال الحفل الإعلامي الذي تنظمه الهيئة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، لتبدأ بذلك مرحلة حاسمة من البرنامج تهدف إلى تحديد هوية فارس المنكوس.

مسيرة الاختبارات واختيار 18 فائزا من أصل 47 متقدما

وتتصدر هيئة أبوظبي للتراث جهود الترويج لهذا الحدث الثقافي المهم، والذي يستضيفه مسرح شاطئ الراحة للمرة الخامسة على التوالي في العاصمة الإماراتية. وقد استقطب الموسم الحالي اهتماما كبيرا حيث تقدم للمنافسة 47 متقدما من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق.

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وتنطلق هذه المرحلة رسميا عقب عرض حلقتين تسجيليتين على قنوات أبوظبي وبينونة، اللتين وثقتا بشكل مفصل رحلة المقابلات الشخصية التي أجريت في أكتوبر الماضي. وتضمنت الحلقات استعراضا دقيقا لتقييمات لجنة التحكيم وملاحظاتها الفنية الدقيقة، والتي ساعدت فيضيّان الضوء على المعايير الصارمة التي اعتمدتها الهيئة لاختيار أفضل الأصوات.

معايير لجنة التحكيم وحسم القائمة النهائية للمتأهلين

وقد عملت هيئة أبوظبي للتراث من خلال لجانها الفنية المتخصصة على فرز المتسابقين بدقة متناهية، حيث أجازت اللجنة في مرحلة سابقة 39 مؤديا من أصل المتقدمين الأصليين. وتم توزيع هذه الموافقة بناء على إجماع الأعضاء أو الأغلبية، حيث حصل 33 مؤديا على تأييد إجماعي كامل، بينما حصل ستة آخرون على الموافقة بالأغلبية.

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وانتهى العمل النهائي للجنة التحكيم بحسم القائمة المختصرة لتشمل 18 متأهلا فقط، وهم المسموح لهم بالمشاركة في حلقات البث المباشر القادمة. ويهدف هذا التصعيد في المعايير إلى ضمان أعلى مستوى من الجودة الفنية، وتمهيد الطريق للمنافسة الشرفية التي ستعرف لاحقًا اسم البطل الحاصل على لقب فارس المنكوس.

أثر البرنامج في الحفاظ على الهوية والموروث الشعري العربي

ويبرز برنامج المنكوس الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث كأحد أهم المبادرات الرامية إلى صون الفنون التراثية، حيث أسهم على مدار أربعة مواسم متتالية في تعريف الجمهور الواسع بخصائص لحن المنكوس وتنوع أساليب أدائه الفني. وتسعى الهيئة من خلال استضافة هذه المنافسات في مسرح شاطئ الراحة إلى تعزيز الهوية الوطنية ونشر الفنون التراثية على نطاق أوسع.

وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة لاكتشاف أصوات جديدة قادرة على إحياء هذا التراث ونقل تقاليده إلى الأجيال المقبلة، مما يجعل من الموسم الخامس نقطة تحول جديدة في رحلة الحفاظ على الموروث الشعري والفني العربي، وسط تطلعات كبيرة لمتابعة المنافسة النهائية بين الأسماء الـ18 المختارة.