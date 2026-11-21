أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة حلقة القراءة لتعزيز ثقافة التعلم المستمر بين موظفيها، مؤكدة التزامها بتطوير رأس المال البشري وبناء مجتمع قارئ.

أعلن مركز الاستدامة والابتكار التابع ل هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاق مبادرة " حلقة القراءة"، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة والتعلم المستمر كعادة يومية لدى موظفي المؤسسة. يأتي هذا الإعلان بهدف تشجيع الموظفين على الانخراط في تجارب معرفية غنية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز التطوير الشخصي والمهني داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

الرسائل كتاب نبراس للمعرفة

بدأت مبادرة "حلقة القراءة" أنشطتها الأولية من خلال تسليط الضوء على كتاب "الرسائل"، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. يهدف هذا التركيز الكتابي إلى إتاحة الفرصة أمام موظفي الهيئة للتأمل العميق في تجارب سموه ورؤاه القيادية المتميزة، واستلهام القيم العليا التي يتبناها في خدمة الوطن والإنسان والمجتمع.

Also read «تنمية المجتمع» بدبي تستعرض حلولاً مبتكرة لتطوير مستقبل الخدمات الاجتماعية

رؤية الطاير للتعليم المستمر

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تشكل نبراساً يضيء درب الأجيال الحالية والقادمة، ومنارة لكل من يحمل أمانة الوطن ويمثل مبادئه ورسالته وقيمه. وتؤكد الهيئة من خلال هذا البيان التزامها بتنظيم فعاليات معرفية وتوعوية ملهمة، تسهم في تنمية شغف القراءة بوصفها محركاً رئيسياً للتقدم وتطور الإنسان.

مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً

يؤكد معالي الطاير أن شغف القراءة هو الصانع الحقيقي للتقدم البشري، والمحرك الرئيسي لتطور المجتمعات وتحقيق طموحات أبنائها في السعادة والرفاه. وبناءً على هذا المبدأ، تعمل الهيئة على ضمان مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً، من خلال بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة على المستوى العالمي.

Advertisement

منصة تفاعلية لتطوير الذات

تركز مبادرة "حلقة القراءة" بشكل أساسي على توفير منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الكتب في مجالات متنوعة وشاملة. يهدف هذا النهج إلى ترسيخ مفهوم التعلم المستمر بشكل فعلي، وتمكين الموظفين من المشاركة الفاعلة في أنشطة ثقافية معرفية تعزز من فرصهم في التطور المهني والشخصي.

تعزيز روح الفريق والسعادة

تعمل المبادرة أيضاً على توطيد التواصل وروح الفريق بين الموظفين، من خلال أنشطة ثقافية ومعرفية تفاعلية مصممة لارتقاء سعادة الموظفين ورفع معنوياتهم. هذا الجانب الاجتماعي والثقافي يعكس رؤية المؤسسة الشاملة التي لا تهدف فقط إلى الأداء الوظيفي، بل تسعى أيضاً لخلق بيئة عمل محفزة وداعمة لنمو الأفراد وتحفيز إبداعهم.