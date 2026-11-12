هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أرباحاً قياسية 7.63 مليار درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نتائج مالية قياسية للعام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 25.74 مليار درهم والأرباح بعد الضرائب بنسبة 11.7% إلى 7.63 مليار درهم، بدعم من النمو الاقتصادي والرؤية الطموحة.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلةً إيرادات إجمالية بقيمة 25.74 مليار درهم. وقد مثلت هذه الأرقام قياسية جديدة للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتعكس متانة نموذج الأعمال وقدرته على خلق قيمة مستدامة.

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 11.7% للفترة

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 7.63 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بارتفاع ملحوظ نسبته 11.7% عن الـ 6.83 مليار درهم المسجلة في 2025. كما سجلت الأرباح التشغيلية 8.52 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل الاستقطاعات 13.43 مليار درهم، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية العالية للشركة.

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توجهات الطاير نحو الحياد الكربوني 2050

أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن النتائج تعكس التزام المؤسسة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مستلهمةً التوجيهات المباشرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ووضح معاليه أن هذه الإنجازات تدعم النمو الاقتصادي المستدام لترسيخ تنافسية دبي العالمية.

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نمو إنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة

في الجانب التشغيلي، بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في الربع الثالث 21.37 تيراوات ساعة، بزيادة سنوية قدرها 4.13%. وشهدت الطاقة النظيفة قفزة نوعية بلغت 3.22 تيراوات ساعة، مرتفعةً بنسبة 16.3%، لتشكل 15.1% من إجمالي الطاقة المنتجة، مما يدعم طموحات الإمارة في مزيج الطاقة المستدامة.

تحسين الكفاءة وتوزيعات الأرباح

سجل الطلب الذروي على الكهرباء 11.682 جيجاوات، مع تحسن المعدل الحراري الإجمالي بنسبة 4.89% ليصل إلى 7,268 وحدة حرارية بريطانية لكل كيلووات ساعة. كما أعلنت الهيئة عن توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026، متوازنةً بين الاستثمار طويل الأجل والعوائد المالية للمستثمرين في القطاع.