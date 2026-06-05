هيئة الطرق في دبي تُعلن جاهزية 40 استراحة مكيفة لسائقي توصيل الطلبات خلال الصيف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تشغيل استراحات مكيفة لسائقي دراجات التوصيل في 40 موقعًا حيويًا بالإمارة، لتوفير الراحة وتعزيز السلامة المرورية خلال فصل الصيف.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن جاهزية شبكة استراحات مكيفة مخصصة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وذلك استعدادًا لفصل الصيف الحار. تأتي هذه المبادرة في إطار حملة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، فضلاً عن تحسين جودة حياة العاملين في قطاع التوصيل السريع.

وقد تم تجهيز أربعين استراحة موزعة على أحياء ومناطق حيوية في الإمارة، حيث تم اختيار مواقعها بناءً على تحليل بيانات الطلبات وتحديد المناطق ذات الكثافة الأعلى، وذلك بالتعاون مع شركات التوصيل المتعددة لضمان أقصى درجات الفاعلية. تشمل الاستراحات مرافق مكيفة بالكامل ومزودة بأجهزة موزعات للمياه، بالإضافة إلى محطات لشحن الهواتف المحمولة، ما يسهم في توافر الراحة والاحتياجات الأساسية لسائقي الدراجات أثناء فترات الراحة.

تم تصميم كل استراحة بحيث تستوعب ما يصل إلى عشرة سائقات أو سائقين بحسب الموقع، مع توفير مواقف مخصصة للدراجات النارية تسهل عملية الركن بالقرب من المناطق المخصصة للاستراحة. كما حرصت الهيئة على تقليل تأثير أشعة الشمس داخل المتن، من خلال استخدام عزل حراري يحافظ على الرؤية ولا يحجبها، مما يخلق بيئة باردة ومريحة على مدار اليوم.

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، أن السلامة المرورية تُعَتبر أولوية قصوى في دبي، وأن هذه الخطوة تعزز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل الوجهات عالميًا في مجال السلامة على الطرق. وأضاف أن الهيئة وضعت نظامًا متكاملاً لإدارة قطاع توصيل الطلبات يضمن حوكمة فعّالة وتحسين مستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الاستراحات كجزء من استراتيجية شاملة تدعم النمو المتسارع لقطاع التوصيل، وتستجيب إلى احتياجات السائقين الذين يلعبون دورًا حيويًا في تلبية طلبات الجمهور وتوفير الخدمات بسرعة وكفاءة





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دبي الطرق والمواصلات استراحات مكيفة سائقي توصيل الطلبات السلامة المرورية

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