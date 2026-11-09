هيئة سوق المال تصدر تراخيص لـ 68 شركة وتحقق نموا بنسبة 43% في العام الحالي

هيئة سوق المال تعلن عن إصدار تراخيص لـ 68 شركة جديدة وزيادة عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64% خلال تسعة أشهر، مع ترحيب بـ 49% من التداولات الأجنبية.

أعلن وليد العوضي ، الرئيس التنفيذي ل هيئة سوق المال ، عن إصدار تراخيص عمل لـ 68 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في خطوة تعكس توسع النشاط الاقتصادي وارتفاع عدد الشركات المرخصة بنسبة 43% على أساس سنوي.

تسريع إجراءات الترخيص وتبسيط الخدمات الرقمية

تسعى الهيئة من خلال هذا الإنجاز إلى تطوير البيئة التنظيمية ودعم نمو الأنشطة المالية مع الحفاظ على معايير صارمة للترخيص والملاءمة المالية، حيث تدرس حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص إضافي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين.

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وشكل التعاون التنظيمي الدولي ركيزة أساسية في إجراءات الترخيص، إذ أرسلت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 250 طلباً إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية للتحقق من ملاءمة وكفاءة المتقدمين، مما ساهم في الحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

ويركز وليد العوضي في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال مبادرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، مما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

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أولويات تشريعية وضوابط نظامية جديدة

وتشمل أولويات هيئة سوق المال حالياً عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية الهامة، أبرزها وضع تنظيم واضح لصندوق حماية المستثمرين، وتحديد ضوابط دقيقة للجهات ذات الأهمية النظامية لدعم الرقابة الاستباقية واستقرار الأسواق المالية الوطنية.

إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة وتطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع طموح يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل فقط، بما يرفع كفاءة الخدمات ويسهل ممارسة الأنشطة المالية دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.

كما تواصل هيئة سوق المال تطوير خدماتها الرقمية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية، ويشمل ذلك إعادة تصميم إجراءات الترخيص واعتماد الموظفين بهدف الحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية وتعزيز وضوح الإجراءات.

نمو الصناديق المحلية وتدفقات الاستثمار الأجنبية

وسجل عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30% لتبلغ 28.6 مليار درهم، مما يعكس جاذبية السوق المحلية للمستثمرين.

وأشار وليد العوضي إلى أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليارات درهم خلال نفس الفترة، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب على 49% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعكس استمرار مشاركتهم الفاعلة والملهمة في الأسواق المحلية.

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وأكد أن تقييم أداء السوق لا يقتصر فقط على تدفقات الاستثمارات الفردية، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات التي تشمل مستويات السيولة، وتنويع قاعدة المستثمرين، واستدامة نشاط التداول، مما يدعم قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

التوسع في الطروحات وتأهيل الكفاءات الوطنية

وفي سياق الطروحات والإدراجات، وافقت هيئة سوق المال خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة دي آي بي هولدينغ بي إل سي، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق دبي المالي، مما يمثل أداة مهمة لتعميق أسواق رأس المال.

وتابع وليد العوضي أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس أهمية الأسواق في توفير قنوات تمويل متنوعة تدعم توسع الشركات.

ومن جهة أخرى، تعاونت هيئة سوق المال مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ميرا لإطلاق برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال لدعم تطوير الخبرات الوطنية.

وستواصل هيئة سوق المال خلال عام 2027 تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية مع التركيز على التقنيات الناشئة بما فيها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار ضمن بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والمرونة وتحمي حقوق المستثمرين وتحقق أهداف الرؤية الاقتصادية للدولة.