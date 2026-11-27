شركة هونر تعلن إطلاق سلسلة أجهزة لوحية باد 20 في الإمارات بأسعار تبدأ من 1,399 درهماً، مع ميزات جديدة للشاشات والبطارية.

أعلنت شركة هونر رسمياً عن إطلاق سلسلة أجهزتها اللوحية الجديدة المسماة باد 20 في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيكون هذا الطرح متوفراً رسمياً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر. تأتي هذه الخطوة لتوسيع حضور الشركة التقني في السوق الإماراتي وتقديم خيارات متعددة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

إصدارات السلسلة الجديدة وحماية الشاشات

تشمل السلسلة الجديدة ثلاثة إصدارات مميزة لتلبية متطلبات فئات مختلفة من المستخدمين. الإصدار الأساسي يأتي بشاشة لامعة لتجربة عرض سلسة. الإصدار الثاني هو Paperlike الذي يتميز بشاشة غير لامعة تحاكي ملمس الورق بدقة. الإصدار الثالث هو الإصدار برو الذي يقدم أداءً متطوراً.

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في إصدار Paperlike، أضافت هونر طبقة مزدوجة متطورة تحد من انعكاس الضوء على الشاشة بشكل كبير. تم تصميم هذه التقنية لتحسين تجربة القراءة والكتابة في ظروف الإضاءة المتنوعة. الوضع الجديد يتيح للمستخدمين معاينة ألوان الرسومات والصور بدقة قبل القيام بطباعتها نهائياً.

المواصفات التقنية وأداء المعالج

تعتمد جميع إصدارات السلسلة على معالج سناب دراغون 7 من الجيل الثالث لضمان سرعة وكفاءة عالية. تأتي الأجهزة مزودة بنظام تشغيل MagicOS 10 الذي يوفر بيئة عمل سلسة ومندمجة. يضمن هذا المزيج التقني تقديم أداء مستقر وسلس أثناء استخدام التطبيقات الثقيلة والمتعددة.

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تضم الأجهزة ستة مكبرات صوت موزعة بعناية لتجربة صوتية محيطة وغنية. تحتوي البطارية على سعة نموذجية تبلغ 10,100 مللي أمبير ساعة لدعم الاستخدام المطول. تقدر هونر مدة تشغيل الفيديو بما يصل إلى 9 ساعات بشحنة واحدة متصلة.

بالنسبة لقراءة الكتب الإلكترونية، يمكن للجهاز العمل لمدة تصل إلى 14 ساعة من الشحن الواحد. هذا العدد الكبير من الساعات يضمن تغطية احتياجات المستخدمين اليومية دون قلق بشأن نفاد الطاقة. تعتبر هذه السعة من بين الأكبر في فئتها الحالية.

تجربة الإنتاجية ودعم سطح المكتب

عند توصيل لوحة المفاتيح اللاسلكية المرفقة، ينتقل الجهاز تلقائياً إلى واجهة تشبه سطح المكتب. تتيح هذه الواجهة للمستخدمين فتح ما يصل إلى 15 نافذة في وقت واحد لتعزيز الإنتاجية. يمكن تغيير أحجام النوافذ وحفظ ترتيبها لاستعادته لاحقاً بسهولة.

توفر هونر لوحة مفاتيح لاسلكية وقلماً رقمياً مخصصاً للكتابة والرسم الدقيق. يمكن استخدام الجهاز كشاشة ثانية لحواسيب ماك لتعزيز كفاءة العمل. يدعم النظام تحويل ملفات iWork إلى صيغ مايكروسوفت أوفيس من داخل النظام مباشرة.

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تبدأ أسعار سلسلة باد 20 في الإمارات من 1,399 درهماً للإصدار الأساسي. هذا السعر يجعل الأجهزة في متناول شريحة واسعة من المستهلكين. يتوفر الآن طلب الأجهزة من خلال القنوات الرسمية والشركاء المعتمدين.