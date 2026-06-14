هولندا واليابان تتقاسمان النقاط في بداية مشوارهما بكأس العالم 2026

شهدت المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة تعادلًا دراماتيكيًا بين هولندا واليابان 2-2، حيث تحولت مجريات اللقاء بعد الهدف الثاني الهولندي بسبب التغييرات التكتيكية الذكية للمدرب الياباني هاجيمي مورياسو، الذي استطاع إعادة فريقه إلى المباراة Score在多瑙MT

انتهت مواجهة هولندا و اليابان بال تعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات ل كأس العالم 2026 ، في مباراة كشفت أن نتيجة اللقاءات الكبيرة لا تحددها الفوارق النظرية أو الأسماء فقط، بل تعتمد بشكل كبير على ذكاء المدربين في قراءة التفاصيل الصغيرة وإجراء التغييرات المناسبة في الوقت المناسب.

حصد المنتخبان نقطة واحدة في بداية مشوارهما Amanha عن مباراة شهدت تقلبات في المستوى الفني بين الشوطين. في الشوط الأول، قدم المنتخب الهولندي أداءً هيمن فيه على الاستحواذ دون أن يشكل خطراً حقيقياً على المرمى الياباني، في المقابل التزم اليابانيون بانسجام دفاعي لكن دون الحضور الهجومي المطلوب، مما أدى إلى غياب الفرص الواضحة على المرميين. ومع بداية الشوط الثاني، تغير كل شيء بعد هدف سجله قائد هولندا فيرجيل فان دايك في الدقيقة 51، مما فتح المجال للمنتخبين وأطلق العنان للهجمات.

ثم نجح الهولنديون في تعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ من تسديدة صاروخية للاعب سومرفيل في الدقيقة 64، لتبدو المباراة تميل للفريق الأوروبي. لكنMT changesMT تغييراتMT سرعان ما5835 أظهرMTM





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هولندا اليابان كأس العالم 2026 تعادل تكتيك مورياسو كومان فان دايك _Summer مجموعة السادسة

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