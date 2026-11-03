هوكستون ويلث تحصل على 135 مليون دولار لتمويل توسعها الدولي

مجموعة هوكستون ويلث للاستشارات المالية تحصل على تمويل بقيمة 135 مليون دولار من أسبيريتي بارتنرز لدعم خطط النمو والتوسع في دبي ولندن.

حصلت مجموعة " هوكستون ويلث" للاستشارات المالية و إدارة الثروات على حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 135 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن صفقة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها عالمياً. تأتي هذه الخطوة بدعم من شركة الأسهم الخاصة " أسبيريتي بارتنرز"، والتي تسعى من خلال هذا الاستثمار إلى دعم خطط نمو المجموعة وتشغيل عمليات استحواذ انتقائية.

أول تمويل خارجي لهوكستون ويلث

يُعد هذا التمويل الأول من نوعه الذي تحصل عليه "هوكستون ويلث"، المؤسسة التي تقدم خدمات مالية متخصصة وتستهدف بشكل رئيسي البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة. وقد اطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" على البيان الرسمي الذي يؤكد طبيعة الصفقة وأهدافها الاستراتيجية طويلة المدى.

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تركز الشركة حالياً على خدمة نحو 10 آلاف عميل، وتدير أصولاً مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي. ويأتي هذا الدعم المالي في وقت تشهد فيه حركة انتقال المواطنين البريطانيين إلى الخارج زيادة ملحوظة، مما يخلق طلباً متزايداً على الخدمات المالية المتخصصة التي تلبي احتياجات هؤلاء المغتربين.

تحولات ديموغرافية وسياسات ضريبية

تعكس الصفقة توجهاً عاماً يتمثل في انتقال أصحاب الثروات والمهنيين الأصغر سناً إلى أسواق أخرى بحثاً عن فرص عمل أفضل أو لتجنب تغييرات في السياسات الضريبية المحلية. ومن بين هذه التغييرات إلغاء نظام الإقامة لغير المتوطنين، وهو ما دفع العديد من الأفراد ذوي الدخل المرتفع إلى إعادة تقييم إقاماتهم.

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برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً مدينتا دبي وأبوظبي، كوجهات رئيسية تستفيد من هذا التحول الديموغرافي. فقد نجحت هذه المدن في استقطاب شريحة كبيرة من أصحاب الثروات العالية والمتخصصين في القطاع المالي، بالإضافة إلى المكاتب العائلية التي تبحث عن بيئات استثمارية مستقرة وملائمة.

في سياق متصل، تواصل مؤسسات مصرفية عالمية كبرى مثل "جيه بي مورجان تشيس" و"باركليز" و"إتش إس بي سي" تعزيز أنشطتها المصرفية الخاصة في الدولة العربية. وتعتمد هذه البنوك على تنامي الطلب على خدمات إدارة الثروات لتحقيق عوائد أفضل من خلال الاستفادة من تدفق رأس المال البريطاني إلى المنطقة.

فرص سوق العملاء المتنقلين دولياً

أكد جوزيف أومارا، مؤسس "أسبيريتي بارتنرز"، أن السوق الخاص بالعملاء الذين ينتقلون عبر الحدود الدولية تبلغ قيمته التقديرية نحو 1.2 تريليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن هذا القطاع يشهد نمواً سنوياً بمعدل يصل إلى 16%، مما يجعله مجالاً جاذباً للمستثمرين المؤسسيين.

رغم الحجم الهائل لهذا السوق، أشار أومارا إلى أن ربع هؤلاء العملاء فقط يحصلون على المشورة المالية المناسبة. وأوضح أن الاحتياجات المالية لهذه الفئة تزداد تعقيداً بشكل كبير عند عبور الحدود، مما يستدعي وجود خبراء متخصصين يمكنهم تقديم حلول مخصصة.

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كانت "أسبيريتي بارتنرز" قد أغلقت صندوقها الاستثماري الأول العام الماضي بقيمة تزيد قليلاً عن 875 مليون يورو. وتركز الشركة استثماراتها بشكل أساسي على قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية المتقدمة، بالإضافة إلى تكنولوجيا المؤسسات وحلول الاتصال الحديثة.

خطة التوسع المستقبلي والقيادة

تتخذ "هوكستون ويلث" من كل من لندن ودبي مقراً لها، حيث تقدم خدمات استشارية متكاملة تتعلق بالتقاعد والاستثمار للأفراد البريطانيين المغتربين. ومن المقرر أن يدعم التمويل الجديد المرحلة المقبلة من توسع الشركة الجغرافي والخدمي.

احتفظ كريس بول، الذي أسس المجموعة مع مات دين عام 2018، بحصة الأغلبية في الشركة بعد إغلاق هذه الصفقة التمويلية. ويضمن استمرار السيطرة الملكية للشركة founders الحفاظ على رؤيتها الأصلية وتقديم خدمات متميزة للعملاء البريطانيين في الخارج.