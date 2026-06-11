يؤكد المدرب البلجيكي هوجو بروس أن منتخب جنوب أفريقيا قدم أداءً جيداً رغم الهزيمة 0-2 أمام المكسيك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم، مشيراً إلى أن الاستحواذ على الكرة يحتاج تحسيناً، ويدافع عن أداء فريقه في ظل الضغط الكبير من جماهير أصحاب الأرض، رغم الانتقادات الواسعة لأداء منتخب الأولاد الذي بدا باهتاً ويفتقر للطموح.

أثار المدرب البلجيكي هوجو بروس ، مدرب منتخب جنوب أفريقيا ، جدلاً واسعاً بتعليقاته بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه 0-2 أمام منتخب المكسيك في الافتتاح. المباراة التي جرت على ملعب مكسيكو سيتي gathered thousands of spectators of the Mexican audience and was part of the first group of the World Cup, which also includes the Czech Republic and South Korea.

في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد بروس أن فريقه قدم أداءً جيداً رغم النتيجة، مشيراً إلى أن المنتخب المكسيكي بدا يائساً في بعض اللحظات ولم يستطع إيجاد المساحات. قال: "الأمر الوحيد الذي يتطلب تحسيناً هو الاستحواذ على الكرة"، معترفاً بأن فريقه لم يكن جيداً في هذا الجانب. بدأت المباراة بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة بعد فقدان سفيبييلو سيثول الكرة، ليستفاد منها خوليان كينونيس. وفي الشوط الثاني، ضاعف راؤول خيمينيز تقدم المكسيك بضربة رأس متقنة.

معاناة جنوب أفريقيا تفاقمت بعد طردين: الأول لسيثول بسبب تعمده عرقلة برايان جوتيريز في وضع انفراد، والثاني لزواني بعد استخدام تقنية الفار لكشف ضربته لروبرتو ألفارادو بيده. بروس علق على الطردين بقوله إن الأول لا يستحق التعليق أما الثاني فكان اللاعب المكسيكي هو المتسبب. من جانبه،ường شهدت المباراة طرداً للمكسيكي سيزار مونتيس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

التحليل يظهر أن تعليقات بروس حول الأداء الجيد لاقت انتقادات واسعة، حيث بدا منتخب الأولاد باهتاً ويفتقر للطموح حيث لم يشكل أي تهديد حقيقي على مرمى المكسيك. بروس دافع عن فريقه، قائلاً إن الضغط كان كبيراً فقط في أول 20 دقيقة، ثم استحوذوا على الكرة ولعبوا بشكل جيد، لكن الأخطاء الفردية كلفتهم استقبال هدفين. جنوب أفريقيا ما زال لديها فرصة للتعافي حيث ستواجه التشيك يوم الخميس المقبل، ثم كوريا الجنوبية في 24 يونيو. الوقت متاح لتصحيح الأخطاء واستعادة اللاعبين للثقة قبل المواجهات الحاسمة المقبلة





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هوجو بروس منتخب جنوب أفريقيا كأس العالم المكسيك المجموعة الأولى

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