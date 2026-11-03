هواوي والجائزة الدولية للتصوير توثقان التراث الإماراتي عبر المبادرة الوطنية

اختتمت هواوي بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي مبادرة الإمارات. نظرة عن قرب لتوثيق التنوع البصري والثقافي لدولة الإمارات.

اختتمت شركة هواوي بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وشركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع، مبادرة التصوير الفوتوغرافي " الإمارات. نظرة عن قرب". وقد أُطلقت هذه المبادرة كجزء من منظومة " هواوي إكس ميج" على مستوى الدولة، بهدف الجمع بين فن التصوير والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات المحلية لتقديم رؤية بصرية متنوعة وشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل المبادرة وآلية العمل الميداني

شاركت في المبادرة نخبة من المصورين المحترفين الذين خاضوا رحلة فوتوغرافية موسعة شملت جميع إمارات الدولة السبع، وهي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين. جمعت هذه الرحلة بين الإبداع الفني والتعلم الميداني العميق، حيث أتاحت للمشاركين فرصة فريدة لاستكشاف التراث الإماراتي الغني، والبيئة الطبيعية الخلابة، والمشهد الثقافي المتنوع، والهوية المعاصرة للدولة. وتضمنت الرحلة زيارة مواقع أثرية، وأحياء تاريخية، وجبال شاهقة، وغابات من أشجار القرم، بالإضافة إلى مؤسسات ثقافية ومعالم معمارية حديثة.

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أدى فريق عمل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي دوراً محورياً في اختيار المصورين المشاركين ودعمهم طوال مدة الرحلة. قدم خبراء الجائزة إرشادات دقيقة ومهارات متقدمة تتعلق بتكوين الصور، وزوايا التصوير، وأساليب السرد البصري، ما ساعد المشاركين على استكشاف المواقع المختلفة برؤية إبداعية أعمق. وبقي هذا الدعم يواكبهم مع الحفاظ التام على أساليبهم الفنية الخاصة ورؤاهم الإبداعية الفريدة، مما أتاح لهم توثيق الوجهات بطريقة تعكس أصالتهم واحترافيتهم.

من جانبه، دعم شركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع المبادرة من خلال تقديم خبراتهم المحلية ودعمهم الميداني المباشر، مما سهل وصول المصورين إلى وجهات وتجارب تعكس الطابع المميز لكل إمارة. شجعت المبادرة المصورين على استكشاف الوجهات التي زاروها من زوايا جديدة ومبتكرة، والتقاط التفاصيل الدقيقة والمشاهد التي تعكس الطابع الفريد لكل وجهة. كما تم توثيق أبرز المعالم والمشاهد التي تشتهر بها الدولة، واستكشاف موضوعات متنوعة شملت التراث، والطبيعة، والثقافة، والعمارة، والحياة المعاصرة.

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التقنيات والأدوات التقنية المستخدمة

وثّق المصورون رحلتهم وإنجازاتهم الفنية باستخدام سلسلة هواتف هواوي بيورا 90 إس المتطورة، والتي زودتهم بأحدث تقنيات التصوير في عالم الهواتف الذكية. تم تجهيز هذه الأجهزة بكاميرا للتصوير عن بعد مزودة بمستشعر فائق الحجم بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا ألترا لايتينغ بتقنية إتش دي آر لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، وكاميرا دقيقة الألوان 2.0 لالتقاط الألوان بدقة استثنائية.

كما أتاحت إمكانية التصوير بصيغة راو غير المضغوطة (RAW) مرونة إضافية وكبيرة للمصورين في معالجة الصور وتحسينها أثناء وبعد الالتقاط. سهلت هذه الميزة التقنية إبراز تفاصيل الصور بدقة عالية طوال المشروع، مما سمح للمصورين بتحسين جودة أعمالهم النهائية بما يتوافق مع المعايير الاحترافية العالمية. تعكس الأعمال الفوتوغرافية الناتجة عن هذه المبادرة ثراء التراث الإماراتي وتنوع البيئات الطبيعية والمقومات الثقافية والمشهد العمراني المعاصر، من خلال مجموعة من الصور التي توثق جوانب مختلفة ومتنوعة من الإمارات السبع.

آراء القادة ودور التكنولوجيا في الإبداع

عبّر مارتي بيان، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بهذا الإنجاز الفني. قال بيان: "تتميز دولة الإمارات بتنوع بصري استثنائي، حيث يجتمع التراث والطبيعة والثقافة والحداثة في مشهد واحد. ومن خلال هذه الحملة، أردنا أن نوفر للمصورين الأدوات والمساحة الإبداعية لاستكشاف ثراء الدولة من وجهات نظرهم الخاصة، والكشف عن تفاصيل قد لا ننتبه إليها أحيانا في الأماكن المألوفة".

وأضاف بيان أن الشركة تؤمن بأن القيمة الحقيقية لتكنولوجيا التصوير تكمن في تمكين الأفراد من اكتشاف العالم من زوايا جديدة، والتعبير عن رؤيتهم له ومشاركتها مع الآخرين بطرق مبتكرة. وبين أن منظومة هواوي إكس ميج وسلسلة هواتف هواوي بيورا 90 إس، وبالاستفادة من الخبرات الفوتوغرافية لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي والمعرفة المحلية القيّمة لشركائنا في القطاع السياحي بالإمارات السبع، تسهم هذه المبادرة في توثيق بصري مميز لدولة الإمارات.

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وكشف بيان أن المبادرة تساعد الشركة على بناء مجتمع متنامٍ من المصورين في الدولة، يواصلون توثيق جمالها ومشاركتها باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة التي توفرها هواوي. وأكد أن الشركة تفخر بدور التكنولوجيا في تمكين الإبداع وجمع الرؤى الفردية المختلفة لرواية قصة نابضة بالحياة عن التنوع الذي تتميز به الدولة. وأشار إلى أن الصورة الصادقة قادرة على تقريب المسافات بين الشعوب وتحويل المشهد المحلي إلى قصة إنسانية عالمية.

أثر المبادرة ومستقبل التعاون الثقافي

من جانبه، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: "أثبتت مبادرة الإمارات. نظرة عن قرب أن التصوير الفوتوغرافي يتجاوز كونه وسيلة لتوثيق الأماكن، فهو لغة عالمية قادرة على إعادة اكتشافها وتقديمها للعالم بأصالة وعمق وجمال". أكد بن ثالث أن المبادرة توثق جوانب مختلفة من الهوية الإماراتية من خلال عيون المصورين، وبدعم من تقنيات التصوير المتقدمة التي توفرها هواوي، اقترب المجتمع من تفاصيل دولة الإمارات، وأعد اكتشاف أماكن مألوفة من زوايا جديدة.

سلطت الرؤية الموثقة كنوزاً ظاهرة وخفية في الإمارات تستحق أن يراها العالم ويتعرف إليها ويحتفي بها. وأكد بن ثالث أن المبادرة تؤكد مجدداً أهمية الثقافة البصرية في تعميق فهمنا للأماكن وتعزيز هويتها وحضورها. ونوه إلى أن الأعمال التي أنتجها المصورون طوال المبادرة تمثل إضافة قيّمة إلى الذاكرة البصرية لدولة الإمارات، ودعوة مفتوحة للعالم للاقتراب أكثر واكتشاف تنوعها وجمالها وثرائها من خلال عيون من عاشوا تجربة المكان وتفاعلوا معه.

وقد حظيت المبادرة بدعم كبير من شركاء القطاع السياحي في الإمارات السبع، الذين أسهمت معرفتهم العميقة بالوجهات السياحية وتعاونهم الميداني الفعال في تمكين المصورين من استكشاف مواقع وتجارب تعكس تنوع دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا التعاون المشترك بين القطاعين التقني والسياحي والثقافي يخلق نموذجاً فريداً لتعزيز الهوية الوطنية وجذب الانتباه العالمي لجمال الإمارات وتنوعها الثقافي والطبيعي.