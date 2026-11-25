شركة هواوي الصينية ترفض حكم نيويورك الذي أدينها بتهمة سرقة الأسرار التجارية وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية، بينما برأتها هيئة المحلفين من تهمة الابتزاز المنظم.

رفضت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، الحكم الصادر ضدّها من قبل محكمة في نيويورك بتهمة سرقة الأسرار التجارية ، واصفةً هذا القرار بأنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وأعلنت الشركة في بيان رسمي أنها ستقوم بمراجعة الأحكام الصادرة بعناية شديدة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة ما تصفه باتهامات غير مبررة.

تفاصيل الحكم ومحاكمة نيويورك

أدانت هيئة محلفين أمريكية، يوم الثلاثاء، شركة هواوي بتهمة سرقة الأسرار التجارية، لكنها برأتها في الوقت ذاته من تهمة أكثر خطورة تتعلق بالابتزاز المنظم. جاءت هذه النتيجة بعد محاكمة قضائية استمرت لمدة ثلاثة أشهر في نيويورك، حيث واجهت الشركة مجموعة معقدة من الاتهامات الجنائية.

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وفي ختام المرافعات، أدينت الشركة بعشر تهم جنائية من أصل اثنتي عشرة تهمة كانت موجهة إليها، تضمنت هذه الإدانات تهم الاحتيال المصرفي، والتآمر لسرقة الأسرار التجارية، والتآمر لخداع حكومة الولايات المتحدة. على النقيض من ذلك، تم إسقاط تهم الابتزاز المنظم عن الشركة، مما شكل جزءاً مهماً في طبيعة الحكم النهائي.

موقف وزارة العدل الأمريكية

ردّ وزير العدل الأمريكي تود بلانش على الحكم بالتأكيد على مبدأ سيادة القانون، قائلاً إن لا شخص أو شركة في العالم فوق القانون. وأضاف بلانش أن هواوي وثلاث شركات تابعة لها قد أدارت أعمالها داخل الولايات المتحدة لعقود طويلة، اعتماداً بشكل أساسي على الكذب والسرقة.

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من جانبه، وصف مساعد وزير العدل تايسن دوفا الحكم بأنه يرسل رسالة واضحة وحاسمة لا تحتمل التأويل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدافع باستمرار عن شركاتها وتحمي عمالها وتصون أمنها القومي في مواجهة الشركات الأجنبية التي تمارس الخداع والغش والسرقة لتحقيق التفوق التنافسي.

طبيعة الاتهامات والأدلة المستندة إليها

اتهمت النيابة العامة الشركة بمحاولة تجنيد موظفين يعملون في شركات اتصالات أمريكية، بهدف الحصول منهم على معلومات تقنية سرية. وبناءً على ذلك، اتُهمت هواوي بالاستفادة من هذه المعلومات لتطوير منتجات مشابهة لمنتجات المنافسين، ثم بيعها بأسعار أقل، مما يمنحها ميزة غير عادلة في السوق.

تشمل التهم الأخرى الموجهة للشركة إطلاق برنامج داخلي داخل الشركة يقدم مكافآت مالية ومادية للموظفين الذين ينجحون في الحصول على أسرار تتعلق بعمليات التصنيع من الشركات المنافسة. وكشفت وزارة العدل أن الملكية الفكرية التي تم الاستيلاء عليها شملت أسراراً تجارية ومواد محمية بموجب حقوق النشر، بما في ذلك شيفرات برمجية وأدلة استخدام لأجهزة توجيه الإنترنت.

الأنشطة في إيران والتهديدات الأمنية

لم تقتصر التحقيقات على السرقة التقنية فقط، بل شملت أيضاً أنشطة هواوي في إيران. وزعمت وزارة العدل أن الشركة كذبت مراراً وتكراراً بشأن طبيعة أعمالها هناك، وأبلغت المصارف والصحافيين والحكومة الأمريكية بشكل مضلل بأنها لا تساعد الحكومة الإيرانية أو الجيش أو أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

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تستهدف إدارة دونالد ترامب باستمرار شركة هواوي، التي تُعد أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم، على خلفية اتهامات مستمرة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية. كما عملت واشنطن على حث الدول الحليفة لها على التخلي عن استخدام منتجات هواوي في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، معتبرة إياها خطراً على الأمن القومي.