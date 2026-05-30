هواوي تطلق "قانون تاو للتوسع" و"الطرق المنطقي" لتجاوز قيود الرقائق الأمريكية

تقدم هواوي مقاربة هندسية جديدة في تصميم الشرائح تعتمد على تسريع انتقال الإشارات داخل الشريحة بدلاً من تقليص الحجم، وتراهن على تقنية "الطرق المنطقي" لتحقيق أداء أعلى دون الحاجة إلى عقد تصنيع أصغر.

تعتبر شركة هواوي أن مقاربتها الهندسية الجديدة في تصميم الشرائح الإلكترونية تمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز التحديات التقليدية المتمثلة في تصغير حجم الترانزستورات، وهو ما يعرف بـ " قانون تاو للتوسع" Tau Scaling Law.

ويعتمد هذا النهج على تقليل زمن انتقال الإشارات داخل الشريحة وداخل مكوناتها المختلفة، مما يحسن الكفاءة والأداء دون ضرورة الانتقال إلى عقد تصنيع أصغر، في وقت يواجه فيه العالم قيوداً متزايدة على الوصول إلى تقنيات تصنيع الرقائق المتقدمة، مثل أجهزة الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية فائقة الدقة (EUV). وتعتمد التقنية الأساسية في هذا التوجه على ما أطلق عليه اسم "الطي المنطقي" LogicFolding، الذي يهدف إلى ترتيب الدوائر المنطقية والذاكرة والمكونات التناظرية في طبقات مكدسة وأكثر ترابطاً، مما قد يزيد كثافة المعالجة ويحسن الكفاءة ويرفع سرعات التشغيل.

وتشير هواوي إلى أن هذه المقاربة لا تتعامل فقط مع القيود الخارجية المفروضة عليها، بل تستبق أيضاً التحديات البنيوية التي تواجه صناعة الرقائق عالمياً مع اقتراب تقنيات التصغير التقليدية من حدودها الفيزيائية. وتقول رئيسة قطاع أشباه الموصلات في هواوي، هي تينغبو، إن المشهد الحالي محكوم بقيدين متوازيين: الأول هو حتمية وصول قانون مور إلى حدوده القصوى خلال العقد المقبل، والثاني هو عرضي ويتمثل في القيود الخارجية التي دفعت هواوي لمواجهة هذه التحديات مبكراً مقارنة بمنافسيها.

في إطار هذه الجهود، تبرز مبادرة هواوي كجزء من محاولة أوسع تقودها الصين لإعادة صياغة قواعد المنافسة في قطاع الرقائق شديد الحساسية، من خلال الابتكار في التصميم والبنية بدلاً من الاعتماد الحصري على أحدث معدات التصنيع الغربية. وتأتي هذه الخطوة في ذروة المنافسة التكنولوجية الحادة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تواجه الصين قيوداً أمريكية متصاعدة منذ عام 2019 على الوصول إلى تقنيات تصنيع الرقائق المتقدمة، مما دفع بكين إلى تكثيف جهودها لبناء منظومة تقنية محلية تقلل الاعتماد على الموردين الغربيين.

ورغم الاهتمام الكبير الذي أثارته هذه المقاربة، لا يتفق جميع الخبراء على كونها تحولاً جذرياً في الصناعة، إذ أن قطاع الرقائق يستخدم بالفعل تقنيات التكديس والتغليف ثلاثي الأبعاد المتقدمة لرفع الكفاءة، كما أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) قادت هذا المسار عبر تقنية SoIC التي تُمكّن من دمج رقائق غير متجانسة بشكل أكثر إحكاماً. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إن ما قدمته هواوي يمثل تقدماً مهماً لها، لكنه لا يشكل تهديداً مباشراً لـ TSMC، مشيراً إلى أن تقنيات التكديس ثلاثي الأبعاد مطبقة لدى الشركة التايوانية منذ نحو عقد.

في المقابل، تؤكد هواوي أن تقنية "الطي المنطقي" تتجاوز التكديس التقليدي عبر تقسيم المسارات الحرجة داخل الدوائر بدقة شديدة وتوزيعها على طبقات متعددة، مما يتيح تقليل زمن انتقال الإشارة بصورة أعمق. سيكون الاختبار العملي الأبرز لهواوي مع إطلاق الجيل الجديد من شرائح كيرين Kirin للهواتف الذكية لاحقاً هذا العام، والتي ستكون أول شريحة تعتمد بنية "الطي المنطقي".

وبحسب الشركة، فإن الشريحة الجديدة قد تحقق تحسناً في كفاءة الطاقة بنسبة 41% مقارنة بالتصميم السابق، إلى جانب زيادة سرعة التشغيل القصوى بنحو 13%. وإذا تحققت هذه الأرقام على نطاق تجاري واسع، فقد تمثل دفعة قوية لقدرة الصين على تطوير بدائل محلية أكثر تنافسية في سوق الشرائح المتقدمة. ومع ذلك، لم تكشف هواوي بعد عن معدلات الإنتاج أو الكلفة أو مقارنة مباشرة مع الشرائح المنافسة المصنعة بعقد أكثر تقدماً، مما يترك الباب مفتوحاً أمام اختبار السوق والأداء الفعلي.

وفي النهاية، يبقى نجاح هذه المقاربة مرهوناً بقدرة هواوي على تحويل الابتكار في التصميم إلى منتجات قابلة للتطوير بأسعار تنافسية، في بيئة لا تزال مقيدة بندرة الوصول إلى معدات التصنيع المتطورة





