هند والاتحاد الإفريقي يعلنان تأجيل قمة بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديموقراطية

الهند والاتحاد الإفريقي اجلت قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الجانبين اتفقا على عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق. وأكدت الهند استعدادها للمشاركة في الجهود التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة الوضع الصحي المتغير. واعتبرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديموقراطية مرتفع في وسط إفريقيا، ولكنه منخفض على صعيد العالم. ورجحت المنظمة أن يكون الفيروس بدأ بالتفشي منذ عدة أشهر، مقدرة أنه تسبب في أكثر من 139 وفاة و600 إصابة محتملة. يُسبب فيروس إيبولا حمى نزفية قاتلة، ولكنه أقل عدوى نسبيا من فيروسات أخرى مثل كوفيد-19 أو الحصبة رغم تسببه في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

الهند والاتحاد الإفريقي اجلت قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن الجانبين اتفقا على عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق.

وأكدت الهند استعدادها للمشاركة في الجهود التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة الوضع الصحي المتغير. واعتبرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديموقراطية مرتفع في وسط إفريقيا، ولكنه منخفض على صعيد العالم. ورجحت المنظمة أن يكون الفيروس بدأ بالتفشي منذ عدة أشهر، مقدرة أنه تسبب في أكثر من 139 وفاة و600 إصابة محتملة.

يُسبب فيروس إيبولا حمى نزفية قاتلة، ولكنه أقل عدوى نسبيا من فيروسات أخرى مثل كوفيد-19 أو الحصبة رغم تسببه في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

India African Union Congo Democratic Republic Ebola Health Crisis Organizational Health Emergency Health Emergency

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نيويورك تسجل 540 وفاة جديدة بكوروناسجلت ولاية نيويورك ، بؤرة وباء 'كوفيد-19' في الولايات المتحدة، 540 وفاةً في الساعات الـ24 الأخيرة، في أدنى حصيلة يومية منذ 15 يوماً، كما أعلن حاكم الولاية أندرو كيومو.

Read more »

15 ألف متطوّع من 107 جنسيات يشاركون في تجارب لقاح «كوفيد-19»حقّقت التجارب السريرية الأولى عالمياً للمرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19» غير النشط، الجارية في دولة الإمارات، إنجازاً جديداً مع تلقي 15 ألف متطوع من 107 جنسيات جرعة اللقاح في أقل من شهر.وانطلقت التجارب في 16 من يوليو الماضي في أبوظبي، وأسهم أكثر من 140 طبيب

Read more »

الإمارات للشحن الجوي نقلت 600 مليون جرعة لقاح 'كوفيد-19'أعلنت 'الإمارات للشحن الجوي' عن تسجيل رقم قياسي في التوزيع العالمي للقاحات 'كوفيد-19' بنقل 600 مليون جرعة. فقد نقلت على رحلاتها، منذ أكتوبر 2020، أكثر من 2.8 مليون كيلوغرام (2800 طن) من اللقاحات من 35 دولة إلى أكثر من 80 وجهة.وقال نائب رئيس أول دائرة الشح

Read more »

139 مليون درهم صافي أرباح البنك العربي المتحد النصفية بنمو 15%سجّل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (بعد الضرائب) قدرها 139 مليون درهم...

Read more »

139 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد النصفية بزيادة 15 %موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

WHO confirms 600 suspected Ebola cases, 139 deaths, confirms rare Bondo Bojio variant, declares global health alert, and calls for action to stop transmissionThe World Health Organization has confirmed 600 suspected Ebola cases and 139 deaths, indicating that the disease is spreading rapidly in the Democratic Republic of Congo. The organization has also confirmed a rare Bondo Bojio variant and declares it a global health alert. WHO calls for immediate action to stop the transmission of the virus.

Read more »