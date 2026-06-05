هزيمة فرنسا أمام ساحل العاج دليل على ضرورة التحضير قبل كأس العالم

فرنسا تهزمت 2-1 أمام ساحل العاج في مباراة ودية، يوضح المدرب ديشان ولاعبو المنتخب أن الخسارة ستكون درساً مفيداً قبل الانطلاق إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة.

إن هزيمة فرنسا المفاجئة على ساحل العاج بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جرت في نانت يوم الخميس الماضي ستظل حافزاً بدلاً من أن تكون سبباً للقلق مع اقتراب انطلاق كأس العالم ل كرة القدم .

رغم أن المنتخب الفرنسي استغل الشوط الأول لتسجيل هدفٍ جميلٍ على يد ريان شرقي، إلا أن الفريق شهد تراجعاً واضحاً في الأداء بعد استراحة الشوط، ما سمح للمنتخب الساحلي بقيادة جيلا دوي وأماد ديالو بتحويل النتيجة لصالحهما قبل النهاية. عقب انتهاء اللقاء، شدد المدرب ديدييه ديشان على أن هذه النتيجة لا تُعَدّ تحذيراً حاسماً، بل درساً يُسهم في صقل جاهزية اللاعبين للبطولة التي ستبدأ بمواجهة السنغال في نيويورك يوم السادس عشر من يونيو.

وأشار مدرب وسط الفريق أوريلين تشواميني إلى ضرورة وضع هذه المباراة في إطار التحضيرات، مؤكداً أن الفريق سيظهر بأفضل صورة على أرض الملعب خلال كأس العالم، وأن الاستنتاجات المسبقة ليست منطقية في ظل طبيعة المباراة التجريبية التي خضتها فرنسا. في سياق تلك الاستعدادات، اختار المدرب ديشان تشكيلةً تجريبيةً شملت عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين ارتاحوا بعد فوز باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا في بداية الأسبوع.

وقد أجرى عددًا من التغييرات التكتيكية بين الشوطين في محاولة للبحث عن التوازن المثالي بين الدفاع والهجوم. ورغم تأكيده على أن الرغبة في الفوز لا تتلاشى في أي مرحلة من مراحل التحضير، أقر ديشان بأن جودة الأداء انخفضت في الجزء الثاني من المباراة، مشيراً إلى السرعة الكبيرة التي لعب بها منتخب ساحل العاج والتي صعبت على فرنسا مواكبتها.

من جانبه، صرح ريان شرقي أن الخسارة قد تعد تحذيراً بسيطاً لا يفسد طموحات الفريق، مؤكدًا أن المنتخب الفرنسي سيسعى لتفادي أي تراخي قبل المونديال. كما أبدى الشرقي ثقته بأن فرنسا لن تقتصر على كونها المرشح الأكثر حظاً فقط، بل ستسعى إلى سحق خصومها في المسابقة القادمة، مؤمنًا بأن الروح القتالية والإصرار سيتجسدان في أدائهما على الساحة الدولية.

الحادثة تُظهر بوضوح أن التحضيرات ليست مجرد تدريبات، بل هي اختبارات حقيقية تُظهر قدرة الفرق على التكيف مع الضغوط وتجاوز العقبات قبل خوض البطولة الكبيرة





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كرة القدم كأس العالم 2026 منتخب فرنسا ساحل العاج تحضير

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