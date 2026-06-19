هزيمة قطر 0-6 أمام كندا تسجل ثاني أقسى هزيمة عربية في تاريخ كأس العالم

تسجيل منتخب قطر لهزيمة ستة أهداف إلى لا شيء أمام كندا في مونديال 2026 يضعه في المرتبة الثانية بعد هزيمة السعودية أمام ألمانيا عام 2002، في حين تتابع تونس خسارتها القاسية وتغيير مدربها.

شهدت الأندية العربية لحظة حزن عميق عقب هزيمة المنتخب القطري بنتيجة ستة أهداف إلى لا شيء أمام كندا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

جاءت هذه الخسارة في إطار المباراة التي أقيمت على أراضي كندا ضمن المونديال المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأسفرت عن تسجيل كندا ستة أهداف نظيفة دون مقابل. تعتبر النتيجة الحالية أسوأ هزيمة للمنتخبات العربية منذ بداية تاريخ البطولة في عام 1930، إلا أنها تحتل المركز الثاني بعد هزيمة المنتخب السعودي التي سجلها بأربع أهداف في شباك ألمانيا في بطولة 2002.

وعلى الرغم من فشل المنتخب القطري في تسجيل أي هدف، فإن الهزيمة لم تكن الوحيدة التي شهدتها الفرق العربية في هذه النسخة من البطولة، حيث تعرض المنتخب التونسي لهزيمة قاسية بخمسة أهداف إلى هدف واحد أمام السويد في المجموعة السادسة، مما أدى إلى إقالة المدرب صبري اللموشي وتولي المدرب الفرنسي هيرفي رونار مهمة إعادة تنظيم الفريق. في المقابل، تحتفظ المنتخب السعودي بأكبر هزيمة سجلتها أي دولة عربية في تاريخ كأس العالم، عندما تعرض لسقوط ستة أهداف نظيفة أمام ألمانيا في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وتأتي تلك الخسارة في المرتبة الأولى على قائمة الهزائم التي تكبدتها المنتخبات العربية، يليها هزائم قطر والسعودية وتونس التي ارتبطت بانتكاسات مؤلمة في مراحل المجموعات.

إن هذه النتائج تضع ضغوطاً هائلة على الجهات المسؤولة عن تطوير كرة القدم في المنطقة، وتستدعي مراجعة شاملة للخطط الفنية والاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز برامج إعداد اللاعبين وتوفير بنية تحتية تتواءم مع مستويات المنافسة العالمية. من المتوقع أن تستغل الفرق المتبقية في البطولة هذه الأخطاء لتصحيح مسارها وتحسين الأداء، خاصة وأن البطولة ما زالت في مراحلها الأولى وتقدم فرصاً لإعادة تقييم القدرات الفنية والبدنية للمنتخبات العربية أمام أقرانها من دول أمريكا الشمالية وأوروبا.

وعلى الصعيد الفني، يطرح فشل قطر في مواجهة كندا أسئلة حول أسلوب اللعب الجماعي والقدرة على استغلال الفرص، بينما يبرز تألق الكنديون في استغلال كل فرصة متاحة لهم بفعالية عالية، مما أعطى نتيجةً نهائيةً فادحةً في ميزان النقاط. إن التحديات التي تواجهها المنتخبات العربية لا تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل تشمل أيضاً الجوانب النفسية والإدارية، حيث يتطلب التعامل مع الضغوط الدولية قدرة على التحمل وإدارة توقعات الجماهير، وهو ما يبرز ضرورة وجود هيكلية إدارية متكاملة تدعم اللاعبين وتوفر بيئة مثالية للتطوير المستدام.





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 المنتخب القطري كندا هزيمة عربية كرة القدم الدولية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مدرب منتخب مصر يرفض إغراءات أهلي جدة: هدفي كأس العالم | صحيفة الخليجأكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن عقده مع «الفراعنة» مستمر حتى 2026 وهدفه التأهل لكأس العالم 2026 ولا يفكر في الرحيل...

Read more »

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

Read more »

فلقراز ࠀاغم ࠰فلي ࠂلت 2026 كلخ الظقمل هلصل بلـبل ولَقل مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة.رلقراز ࠀاغم ࠂلت 2026 كلخ الينلد ࠉلَملٌن اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا قىز ولٌيم هلصل ؘنرل ࠠلَملٌن اللَنٌغم هلصل مللائ ࠠلَمش الونلٙ 1994 ولنل 2002 موهلُ 2026

Read more »

حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية لتعزيز كفاءة العمل الحكوميأصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، ويبدأ العمل به من 1 سبتمبر 2026.

Read more »

نهاية العام الدراسي 2025-2026أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 وبداية العام الجديد 2026-2027

Read more »