بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الصراع الأوسع، شهد جنوب لبنان هدوءا نسبيا في القتال.ukh While حذرت السلطات المحلية النازحين من العودة السريعة، أكدت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من المنطقة. ورفض حزب الله أي حرية تحرك للقوات الإسرائيلية في لبنان، 김이 Iran لتقييم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار before التوقيع الفعلي. وخلفت الهجمات الإسرائيلية خسائر بشرية ومادية كبيرة مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

انخفضت حدة الاشتباكات في جنوب لبنان صباح اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران يهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري الأوسع نطاقاً في المنطقة.

وشهدت frontline本次活动 تراجعاً ملحوظاً في وتيرة القصف المتبادل، حيث لم تسجل أي عمليات عسكرية جديدة من قبل حزب الله منذ لحظات من إعلان الاتفاق. وذكرمصدر رسمي في حزب الله في تصريح لوكالة رويترز أن الجماعة أوقفت جميع هجماتها组合等待 clarifying التزام إسرائيل بالبنود المتفق عليها، مؤكداً أن موقفها يتعلق بشكل صارم479 التزام تل أبيب بوقف إطلاق النار وعدم进气 any freedom of movement للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارالمصدر إلى أن إيران،作為 الضامن الرئيسي للاتفاق من حيث الحزب، قررت تأخير التوقيع الرسمي لمراقبة مدى احترام إسرائيل للاتفاق على مدى الساعات الأولى. وتكه τονة المصادر الأمنية أن الهدوء606ackets تم474 على الأرض بشكل جزئي، حيث توقفت هجمات حزب الله قبيل منتصف الليل، كما قلصت إسرائيل活动力度 significantly، رغم استمرار سماع دوي انفجارات389 sporadic من قصف مدفعي وسمع937 تحليق طائرات مسيرة فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

لكن في المقابل، حذرى المجالس البلدية في قرى جنوب لبنان السكان من العودة937035 الصفحة لعدم استقرار الوضع الأمني بالكامل، خاصة في القرى القريبة من الحدود الدولية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية بعد-months من القصف المكثف. وخلفت الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد حزب الله945 أثراً إنسانياً كبيراً على المدنيين اللبنانيين، حيث أسفرت عن مقتل ما يقارب 3800 شخص ونزوح approximately 1.2 مليون آخرين وفقاً لإحصاءات الحكومة اللبنانية.

وعلى صعيد473safety، عبرت many من النازحات عن ترددي748 في العودة08904 رغم الهدوء النسبي، منها منى مازية المقيمة في حي الحمرا ببيروت التي قالت: "بصراحة، نحن مترددون، فلا يمكن الوث Trust إسرائيل". وأ养生 министер الدفاع الإسرائيلي، يرايل كاتس، في بيان رسمي أن إسرائيل --التي ليست طرفاً مباشراً في الاتفاق الأمريكي الإيراني-- لن تسحب any forces من المناطق الأمنية التي أنشئت في جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا، مؤكداً أن إسرائيل ستق481 بأي هجوم إيراني محتمل مرتبط بالتطورات في لبنان.

وكشف كاتس عن خطة لإخلاء المنطقة الأمن935 في جنوب لبنان من السكان المدنيين وكذلك "جميع البنى التحتية التي تعتبرها إسرائيل إرهابية، بما يشمل المنازل في القرى المجاورة". وعلى المستوى السياسي، رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بمحتوى مذكرة الاتفاق، خاصة ما94 تضمنه من "احترام للخصوصية اللبنانية"671 الإقرار بأن استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها. وش453 عون873 من cosponsors尤其是 إيران والولايات المتحدة على دورهما في الوصول إلى هذا الاتفاق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاتفاق يمثل الأساس لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدائمين، موضحاً أن إيران أصرت على وجود بند ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان كشرط أساسي لضمان أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق أوسع. وأظهر موقف بري anisotropy importance الدور الإيراني الدبلомаستي في ضمان إدماج مصالح لبنان في الصفقة الكبرى بين واشنطن وطهران





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