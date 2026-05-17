هجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة يستهدف موسكو ومناطق روسية متعددة

تصعيد عسكري جديد يشهد إطلاق مئات المسيرات الأوكرانية باتجاه العمق الروسي، مما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية، في حين وصف زيلينسكي العملية بأنها رد مبرر على الهجمات الروسية.

شهدت الساحة الروسية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت السلطات في موسكو عن تعرضها لهجوم جوي واسع النطاق نفذته القوات الأوكرانية باستخدام أسراب ضخمة من الطائرات المسيرة.

ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فإن الهجوم شمل إطلاق نحو ستمائة طائرة مسيرة استهدفت مناطق متعددة في أنحاء البلاد، مما يجعله واحداً من أكبر الهجمات الجوية منذ اندلاع النزاع المسلح قبل نحو أربع سنوات. وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والمباني السكنية.

وأكدت الدفاعات الجوية الروسية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مئات المسيرات، حيث تم تحييد خمسمائة وست وخمسين مسيرة خلال ساعات الليل، وثلاثين مسيرة أخرى خلال ساعات النهار، موزعة على أربع عشرة منطقة إدارية مختلفة، مما يعكس حجم التهديد الجوي الذي واجهته القوات الروسية في عملية واحدة ومنسقة. من جانبه، لم ينكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن هذه الضربات، بل ذهب إلى وصفها بأنها مبررة تماماً في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الردود تأتي نتيجة مباشرة لإصرار روسيا على تمديد أمد الحرب ومواصلة شن هجمات عنيفة ضد المدن والمجتمعات الأوكرانية. ويأتي هذا التصعيد الأوكراني بعد ثلاثة أيام فقط من وقوع ضربات روسية دامية استهدفت العاصمة كييف وأدت إلى مقتل نحو عشرين شخصاً، وهو ما دفع القيادة الأوكرانية للتعهد بالرد وبقوة.

وفي هذا السياق، أشار قائد قوات المسيرات الأوكرانية، المعروف بلقب ماديار، إلى أن الاستراتيجية الحالية لكييف تعتمد بشكل أساسي على تعزيز قدرات الضربات بعيدة المدى، بهدف إيصال الحرب إلى العمق الروسي وتقليل الاعتماد على الدفاعات السلبية، مؤكداً أن استهداف المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة لإضعاف القدرات اللوجستية للجيش الروسي. بالانتقال إلى التفاصيل الميدانية، فقد تركزت معظم الضربات في منطقة موسكو والمناطق المحيطة بها، وهي مناطق نادراً ما شهدت هجمات بهذا الحجم نظراً لبعدها عن الحدود الأوكرانية التي تتجاوز أربعمائة كيلومتر.

وأفاد حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، بأن الهجمات أسفرت عن مقتل امرأة في بلدة خيمكي الواقعة شمال غرب موسكو، ومقتل رجلين في قرية تابعة لبلدية ميتشي في الجهة الشمالية الشرقية. كما سجلت السلطات إصابة أربعة أشخاص آخرين وتضرر العديد من المنازل السكنية. وفي قلب العاصمة موسكو، اعترضت الدفاعات الجوية أكثر من ثمانين مسيرة، إلا أن إحدى الضربات أدت إلى إصابة اثني عشر شخصاً، معظمهم من العمال في موقع بناء يقع بالقرب من مصفاة نفط.

ورغم أن رئيس البلدية سيرغي سوبيانين أكد أن إنتاج المصفاة لم يتأثر بشكل مباشر، إلا أن ثلاثة مبانٍ سكنية مجاورة تعرضت لأضرار بالغة. وفي الوقت ذاته، لم تسلم منطقة بيلغورود الحدودية من هذه الموجة، حيث قُتل رجل في منطقة شيبيكينو إثر استهداف شاحنة بواسطة مسيرة أوكرانية.

تظهر هذه التطورات تحولاً نوعياً في تكتيكات الحرب الجوية بين الطرفين، حيث تحولت الطائرات المسيرة من مجرد أدوات استطلاع أو ضربات تكتيكية محدودة إلى سلاح استراتيجي قادر على اختراق أكثر الأنظمة الدفاعية تعقيداً في العالم. إن وصول المسيرات الأوكرانية إلى موسكو يرسل رسالة سياسية وعسكرية مفادها أن أي نقطة داخل الأراضي الروسية قد تكون هدفاً مشروعاً للرد على العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وفي المقابل، يواصل سلاح الجو الأوكراني القيام بمهامه الدفاعية، حيث أعلن عن اعتراض مائتين وتسعة وسبعين مسيرة وهدفاً مخادعاً من أصل مائتين وسبع وثمانين أطلقتها روسيا في ليلة واحدة. هذا التبادل العنيف للضربات الجوية يشير إلى دخول الصراع مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف المتبادلة، حيث يسعى كل طرف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية والروح المعنوية للطرف الآخر، وسط تحذيرات دولية من توسع رقعة الصراع وزيادة وتيرة العنف التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية أكبر في المستقبل القريب





