هجوم بطائرة مسيّرة على محطة زابوريجيا النووية واتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستهداف محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى إحداث ثقب في جدار مبنى التوربينات. واتهمت روسيا أوكرانيا بالهجوم المتعمّد، بينما نفت كييف ذلك وحذّرت من مخاطر التضليل ووقوع حادث نووي. ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات حول المحطة الأكبر في أوروبا الخاضعة للسيطرة الروسية منذ 2022.

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حادث استهداف محطة زابوريجيا النووية ب طائرة مسيّرة ، حيث أفاد مسؤولون محلّيون بأن الطائرة أصابت مبنى التوربينات يوم السبت، مما أدى إلى إحداث ثقب في جداره.

وقد سیطرت القوات الروسية على المحطة، الأكبر في أوروبا، منذ عام 2022، وتقع قرب خط الجبهة في جنوب أوكرانيا. وقد نفت أوكرانيا أي صلة بالهجوم، في الوقت الذي اتهمت فيه شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية كييف بتنفيذ هجوم متعمّد. وحذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من مخاطر مهاجمة المنشآت النووية، ووصف ذلك بأنه أشبه باللعب بالنار. وأضاف المدير التنفيذي لروساتوم أليكسي ليخاتشيف أن الحادثة كانت خطوة إضافية نحو وقوع كارثة قد تؤثر على أشخاص خارج حدود روسيا وأوكرانيا.

كما استبعدت روساتوم فرضية الاستهداف العرضي، مشيرة إلى أن الطائرة المسيّرة كانت تُدار عبر كابل من الألياف الضوئية. وذكرت أن الضربة لم تُلحق أضراراً بالمعدات الرئيسية. ويأتي هذا الحادث في سياق تبادل متكرر للاتهامات بين الجانبين حول تعريض المحطة للخطر، بعد أن اتهمت سلطات المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا أوكرانيا في نيسان/إبريل بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل عامل في قطاع النقل. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الوضع، مؤكدة على ضرورة الحيلولة دون أي هجوم على المحطة لتجنب كارثة نووية محتملة





