هجوم بتزييف إشارات GPS على طائرة وزير الدفاع البريطاني فوق إستونيا وتصاعد الحوادث في منطقة البلطيق

تقرير يسلط الضوء على حادثة استهداف طائرة وزير الدفاع البريطاني بهجوم إلكتروني بتزييف إشارات GPS فوق إستونيا، وارتفاعCases في منطقة البلطيق، وتهديدات لأمان الطيران worldwide.

في حادثة مثيرة للاهتمام، استهدف جهاز إرسال إشارات مزيفة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) طائرة تابعة للسلاح الجو الملكي البريطاني كانت تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، خلال رحلتها فوق إستونيا الأسبوع الماضي.

حيث بدأ جهاز الإرسال والاستقبال على متن الطائرة فجأة بالإبلاغ عن موقعها في عمق الأراضي الروسية، على بُعد 300 كيلومتر من الموقع الفعلي الذي كانت فيه قبل ثوانٍ فقط. وفقاً لتقرير شبكة بي بي سي، فإن بيانات الرحلة أظهرت أن جهاز الإرسال والاستقبال كان قد أبلغ بأن الطائرة تسافر بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة فقط فوق بحيرة قرب مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، لكن هذه المعلومات كانت غير صحيحة بالمرة.

اتضح أن تعطل نظام الملاحة في الطائرة كان نتيجة هجوم بتزييف إشارات نظام GPS، حيث تُبث إشارات لاسلكية مزيفة تحاكي أقمار نظام العالمي. صحيفة التايمز أفادت بأن الطائرة فقدت إشارة GPS أثناء التحليق بالقرب من الحدود الروسية، وكان على متنها مراسل الصحيفة مع مسؤول بريطاني ومستشارين عسكريين بعد زيارتهم موقعاً للقوات البريطانية في إستونيا.

ووقع الحادث في 21 مايو الماضي أثناء عودة الطائرة إلى بريطانيا، لكن الصحيفة لم تتوصل إلى استنتاجات بشأن سبب فقدان الإشارة أو ما إذا كان نتيجة تشويش متعمد. تظهر بيانات من شركة سكاي للاستشارات في مجال الطيران أن حوادث التزييف والتشويش على إشارات GPS في منطقة البلطيق قد ازدادت بشكل كبير، حيث ارتفعت من 17243 حالة عام 2024 إلى 59447 حالة في 2025، وهو تزامن مع تزايد استخدام غارات الطائرات المسيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أن أكثر من 100 طائرة ركاب كانت تبث مواقع خاطئة في ذلك اليوم نفسه نتيجة عمليات التزييف والتشويش في المنطقة. وتنتشر هذه العمليات على نطاق واسع في المناطق القريبة من مناطق النزاع، حيث تؤثر على ما يزيد على 800 رحلة جوية يومياً في المتوسط حول العالم هذا العام.

وقد أظهرت تجارب الطيارين أن التأثير يمكن أن يكون كبيراً، كما في حالة الطيار البريطاني سام رذرفورد الذي فقد نظامي الملاحة والطيار الآلي في طائرته من Saudi Arabia إلى عُمان، واضطر للاعتماد على البوصلة المغناطيسية والتواصل براقبة الحركة الجوية للهبوط بسلام. لا يعد التشويش على نظام GPS مخالفاً للقانون دولياً، حيث يسمح الاتحاد الدولي للاتصمالات التابع للأمم المتحدة باستخدام هذه التقنية لأغراض أمنية أو دفاعية، لكنه أعرب عن "مخاوف بالغة" من أن استخدامها على نطاق واسع يهدد سلامة الطائرات.

الخبراء يؤكدون حاجة ملحة لإيجاد حلول، مثل تطوير أجهزة استقبال GPS مقاومة للتشويش والتزييف. شركات الطيران تطالب بتحسينات، لأن القطاع يعتمد على تقنية نظام GPS التي يزيد عمرها على عشرين عاماً. في المقابل، تطور شركات الطيران بروتوكولات للتعامل مع التشويش، مثل قيام الطيارين بفصل نظام GPS عند التحليق في مناطق معروفة بتداخل الإشارات.

تشكل هذه المشكلة تحدياً كبيراً لأمان الطيران، خاصة في المناطق الساخنة، حيث قد يؤدي الخداع إلى إيقاف أنظمة التحذير من الاصطدام الأرضي أو تجاهلها، مما يزيد من مخاطر الحوادث





