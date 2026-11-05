هجوم سيبراني على كريدي ميتويل أركيا يسرق 100 مليون يورو

كشف بنك كريدي ميتويل أركيا عن تعرضه لهجوم سيبراني متطور أسفر عن سرقة 100 مليون يورو. النيابة العامة في باريس تفتح تحقيقاً رسمياً في القضية بينما يسعى البنك لاستعادة الأموال عبر العملات المشفرة.

أعلن بنك كريدي ميتويل أركيا عن تعرضه ل هجوم سيبراني متطور أدى إلى تنفيذ معاملات احتيالية بقيمة 100 مليون يورو ، ما يعادل 112 مليون دولار تقريباً. وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن القراصنة نجحوا في اختراق النظام، مما أدى إلى تحويل أموال من حسابات البنك المركزي دون التأثير على حسابات العملاء الأفراد أو التسبب في خسائر لهم مباشرة.

طبيعة الهجوم وآلية التنفيذ التقني

نفذت مجموعة منظمة ومنسقة هجوماً استهدف نظام معالجة البيانات الخاص بالبنك، حيث تمكن المهاجمون من الوصول إلى حساب أركيا المصرفي وإجراء تحويلات مباشرة إلى بنوك خارجية. أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الأداة المستخدمة كانت متطورة جداً، مما يدل على وجود بنية تحتية إلكترونية معقدة وراء العملية، واستبعد البنك بشدة أن تكون هذه العمليات ناتجة عن أخطاء بشرية أو تقصير في الإجراءات الروتينية.

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تتبع الأموال والعملات الرقمية المشفرة

تم تحويل الأموال المسروقة بسرعة عبر منصات متخصصة لتبادل العملات المشفرة، في محاولة لإخفاء أثرها وتتبع مسارها. تمكن فريق الاستجابة للحوادث في البنك من تجميد جزء من هذه الأموال في مراحلها المبكرة، ويواصل الفريق جهود مكثفة لاستعادة ما تبقى منها من خلال التعاون مع جهات إنفاذ القانون والخبراء التقنيين المتخصصين في تتبع شبكات البلوك تشين.

موقف النيابة العامة والتحقيقات الجارية

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً رسمياً وشاملًا في قضية الهجوم السيبراني، واصفة إياه بأنه اعتداء على نظام معالجة آلية من قبل مجموعة إجرامية منظمة. وقد ساعد المحقق المستقل المعرف بـ زاك إكس بي تي، والذي يتمتع بسمعة واسعة في مجال تتبع العملات الرقمية، في الكشف عن تفاصيل عملية الاحتيال من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، مما ساهم في تسريع التحقيقات.

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الآثار المالية واستقرار البنك المالي

على الرغم من حجم الخسارة الكلي الذي وصل إلى 100 مليون يورو، أكد بنك كريدي ميتويل أركيا أن حجم الأموال المعنية لا يمس السلامة المالية للمجموعة أو صلابتها التشغيلية. كان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 230 مليون يورو في النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس قدرة المؤسسة على امتصاص الصدمة المالية الناتجة عن هذا الهجوم المتسرب دون التعرض لخطر الانهيار أو التأثير الجذري على استقرارها.

الاستجابة المؤسسية والرقابة الأمنية

تباشر الشرطة والتحقيقات الجنائية جهودها الحالية لجمع الأدلة وتحديد الهوية الكاملة للجهة التي تقف وراء هذا الهجوم الخارجي المعقد. لن يكشف البنك عن تفاصيل تقنية دقيقة حول ثغرات الأمان التي استغُللت إلا بعد اكتمال التحقيق، مع التركيز الحالي على تعزيز البروتوكولات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل والحفاظ على ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية.