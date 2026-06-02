هجوم روسي واسع على كييف ومدارس أوكرانية يخلف 11 قتيلاً ويدفع زيلينسكي لمطالبة أمريكا بتسريع تزويد باتريوت

شنت روسيا هجوماً مكثفاً على أوكرانيا باستخدام مئات الطائرات المسيرة والعشرات من الصواريخ الفرط صوتية، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل في كييف ودنيبرو وخاركيف، وتسبب في انقطاعات كهرباء ودمار في البنية التحتية. ودافع الجيش الأوكراني عن himself واسقط مئات من الطائرات المسيرة والصواريخ. وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بتسريع تزويد بلاده ببطاريات صواريخ باتريوت المتطورة، ودعا أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها.

شنت روسيا هجوم اً مكثفاً على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى باستخدام مئات الطائرات المسيرة والعشرات من ال صواريخ الفرط صوتية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

وأسفرت هذه الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإلحاق أضرار große بالبنية التحتية، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق في الكهرباء. وتurkie استهدف الهجوم، الذي描述ه الجيش الروسي بأنه "ضربة كبيرة" ضد "المجمع العسكري الصناعي الأوكراني"، مناطق متعددة تشمل كييف وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى بنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية. وتفيد التقارير أن سلاح الجو الأوكراني تمكن من إسقاط 602 طائرة مسيرة من أصل 656 أطلقتها روسيا، كما اعترض 40 صاروخاً من أصل 73 صاروخاً.

وفي مدينة دنيبرو، لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرون، بينما أسفرت ضربات في مدينة خاركيف عن إصابة 15 شخصاً بمن فيهم طفل. ودفعت الهجمات السكان إلى الفرار إلى محطات المترو المزدحمة للاحتماء، وهم يحملون أغطية وحقائب تحتوي متعلقاتهم، بينما شوهدت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد من وسط كييف بينما كان عمال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض من تحت المباني السكنية المدمرة.

وتأتي هذه الهجوم بعد تحذيرات أوكرانية من أن روسيا تعد لهجوم كبير، وفي أعقاب تهديدات روسية بالرد على الهجمات الأوكرانية داخل أراضيها. وفي الوقت نفسه، أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية مقتل شخص واحد في ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية، كما اندلع حريق في مصفاة نفط بمدينة كراسنودار جنوب غرب روسيا نتيجة ضربة مسيرة أخرى. descriptions مؤشرات على استراتيجية روسيا المتمثلة في استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال إطلاق كميات غير مسبوقة من الطائرات المسيرة والصواريخ، خاصة بعد أن كشف سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 8150 طائرة مسيرة بعيدة المدى في مايو/أيار، بزيادة 24% عن أبريل.

ورغم نجاح أوكرانيا في اعتراض ما يقارب 91% من هذه الهجمات خلال مايو، إلا أن الكم الهائل من الهجمات يعرض النظام الدفاعي لأضغط شديد ويساهم في استنزاد الذخائر. ويدفع هذا النمط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تكرار دعواته للحلفاء، وخاصة الولايات المتحدة، لتسريع تزويد أوكرانيا ببطاريات صواريخ باتريوت المتطورة القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية.

وقد وجه زيلينسكي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترغب والكونغرس يطلب فيها أنظمة باتريوت، مشيراً إلى أن "المساعدة الأمريكية في توفير صواريخ لمنظومات باتريوت بالغة الضرورة". كما دعا زيلينسكي أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها للتصدي للصواريخ البالستية، مؤكداً أن ذلك سيساعد في وضع حد للحرب. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيتا أن هذه الضربات تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يستنفد خياراته العسكرية في حرب ضد أوكرانيا.

في المقابل، تواصل روسيا نفي استهدافها للمدنيين، وتؤكد أن هجماتها موجهة ضد البنية التحتية العسكرية والاقتصادية التي تدعم الجيش الأوكراني. وتظهر لقطات الفيديو والصور المنشورة من كييف ودنيبرو آثار الدمار على المباني السكنية والمرافق العامة، مما يثير مخاوف من المخاطر المتزايدة على المدنيين. وتعكس الهجمات تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع، رغم الوساطة الأمريكية السابقة، حيث لم يتم تحقيق أي اختراق دبلوماسي ملموس.

ويسعى الهجوم الروسي الواسع النطاق إلى إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات在地، كما يحاول تقويض العزيمة الأوكرانية والشعبية للدعم الغربي. وفي الوقت نفسه، تشكل الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، مثل تلك التي استهدفت منطقة كورسك ومصفاة كراسنودار، جزءاً من الرد الأوكراني المتزايد على الضربات الروسية، مما يزيد من مخاطر تصعيد النزاع. وتشير التصريحات الأوكرانية إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة قد تكون محاولة للإضرار بقدرة أوكرانيا على الصمود طويلاً قبل فصل الشتاء، من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة.

وعلى الصعيد الدولي، تبرز الدعوات الأوكرانية للحصول على أسلحة متطورة كقضية ملحة في واشنطن وأوروبا، حيث يبحث الحلفاء عن سبل لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني دون التورط مباشرة في مواجهة مع روسيا





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