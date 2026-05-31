هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مرافق نفطية روسية وتثير حرائق بلا إصابات

أعلنت أوكرانيا عن هجمات بطائرات مسيرة على مستودع نفطي في روستوف ومحطة ضخ في كيروف، وأسفرت عن حرائق واسعة دون وقوع إصابات، بينما ردت روسيا بقصف مستودع أوكراني في دنيبرو، ودعا الرئيس زيلينسكي إلى وقف التصعيد وتعزيز الدعم العسكري

أعلنت أوكرانيا يوم{الأحد} عن تنفيذ سلسلة من هجماتٍ بطائراتٍ مسيّرة استهدفت مرافقٍ حيويةٍ في جنوب روسيا ، حيث تمَّ توجيه الطائرات إلى مستودعٍ نفطيٍ كبيرٍ في مدينة روستوف، وإلى محطة ضخٍ لخط أنابيب النفط الرئيسي في منطقة كيروف.

وقد أكدت السلطات الروسية وقوع الضربات وإشعال حرائقٍ في المواقع المتضررة، ما أسفر عن تدمير جزئيٍ للبنية التحتية، لكنه لم يسجل أي إصاباتٍ بشرية. وبعد وقوع الحريق في مستودع روستوف، أطلقت السلطات المحلية حالة طوارئٍ لتعامل مع الانفجار والحرائق التي امتدت على مساحةٍ واسعةٍ، ما أدى إلى تضرر منازلٍ ومتاجرٍ مجاورة{} وفي كيروف، صرح المسؤولون المحليون أنّ الهجوم بطائرةٍ مسيّرة أدى إلى اشتعال حريقٍ في منشأةٍ صناعيةٍ، وتمكنت الفرق الأمنية من السيطرة على الوضع سريعًا دون وقوع خسائرٍ بشرية.

في الوقت نفسه، تلقت شركة "نوفا بوشتا" الأوكرانية تقاريرٍ عن هجومٍ روسيٍ بطائرةٍ مسيّرة على مستودعها في مدينة دنيبرو، حيث أدى ذلك إلى تدمير كاملٍ للمستودع دون تسجيل إصاباتٍ بين الموظفين. وتأتي هذه التصعيدات في إطار تصعيدٍ متواصلٍ للمعارك بين الطرفين، إذ تكثّف كييف عملياتها الضريبية على البنية التحتية للطاقة داخل الأراضي الروسية، في الوقت الذي تستمر فيه روسيا في شنّ غاراتٍ جويةٍ على مواقعٍ أوكرانيةٍ استراتيجية.

من جهته، أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببيانٍ يدعو فيه إلى وقف جميع العمليات العسكرية التي تُسهم في تصعيد الصراع، مؤكدًا أن "كل هذه الهجمات يجب أن تتوقف"، مطالبًا المجتمع الدولي بزيادة الدعم العسكري وتوفير أنظمة دفاعٍ جويٍ متقدمة لتأمين أجواء أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سلمي ما زالت عالقةً، فإن النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات يظل يفاقم معاناة المدنيين على الجانبين.

يظل المشهد الأمني متقلبًا مع احتمالية تصاعد الأعمال العدائية في المستقبل القريب، ما يستدعي مراقبة دقيقة وتدخل دولي لمنع تفاقم الوضع





