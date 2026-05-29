هبوط طفيف لأسعار النفط مع آمال باتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار وفتح هرمز

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة وسط آمال بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن التصريحات الأميركية عن قرب الاتفاق حدت من التراجع. وسجلت الأسعار تراجعاً أسبوعياً بأكثر من 8%.

انخفضت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف اليوم الجمعة وسط آمال متزايدة في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ، لكن الأسعار تلقت دعماً من تصريحات المسؤولين الأميركيين التي أشارت إلى اقتراب التوصل لاتفاق.

ووفقاً لبيانات التداول، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز، التي تنتهي صلاحيتها اليوم، بمقدار 35 سنتاً أو 0.37% لتصل إلى 93.36 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب الأكثر تداولاً بمقدار 46 سنتاً أو 0.50% إلى 92.24 دولار للبرميل. وتشير هذه التحركات إلى حالة من الترقب الحذر في الأسواق، حيث ينتظر المتداولون تطورات المفاوضات بين الجانبين.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجلت الأسعار انخفاضاً حاداً تجاوز 8%، حيث لامس خام برنت أدنى مستوى له عند 87.11 دولار مقابل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 109.47 دولار. ويعود هذا التراجع الكبير إلى التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات الماضية، نتيجة الإشارات المتضاربة حول احتمالات إنهاء الحرب في إيران، التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من تصريحات نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس، الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، لكنهما يقتربان من ذلك، مما أبقى الآمال قائمة لدى المستثمرين. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا الخميس إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوافق عليه بعد.

ونفت وسائل إعلام رسمية إيرانية وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، مما أضفى مزيداً من الغموض على المشهد. من جانبه، أشار فانس إلى وجود بضع نقاط خلاف في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب، مؤكداً أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من عرقلة برنامج طهران النووي بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد الأميركي تراجعاً، مما أضاف ضغوطاً إضافية على الأسواق.

ويراقب المحللون عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تظل أي بوادر اتفاق إيجابية قادرة على دفع الأسعار للهبوط بشكل أكبر، في حين أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد وارتفاع الأسعار مجدداً





