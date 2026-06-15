هبوط حاد في أسعار النفط بعد اتفاق أمريكي إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط انخفاضاً كبيراً مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وذلك إثر إعلان اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بشكل ملحوظ، مع خفض إيران لسعر خامها وتوقعات شركات الطاقة لمستويات أسعار أقل في المستقبل، رغم التحذيرات من تحديات لوجستية قد تؤخر الانتعاش الكامل للسوق.

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في ثلاثة أشهر، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

وبحسب بيانات التداول، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بمقدار 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.76 بالمائة، لتصل إلى 83.17 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً بمقدار 4.13 دولارات، أو 4.87 بالمائة، لتستقر عند 80.75 دولار عند التسوية. وقد أزال هذا التراجع الحاد جزءاً كبيراً من علاوة خطر الحرب التي كانت تراكمت على العقود خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الرابع من مارس آذار.

ووفقاً لتصريحات مسؤول أمريكي، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وكشفت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن بنود أساسية في مسودة الاتفاق، أهمها إعادة فتح مضيق هرمز خلال مهلة مدتهاثلاثين يوماً، وفقاً للترتيبات الإيرانية الخاصة.

وقد أثار هذا التطور ردود فعل فورية في الأسواق، حيث قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة بوك المالية: "مع احتمال وصول كميات هائلة من إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق العالمية، يبدو انخفاض الأسعار الحالي مبرراً ومتوقعاً". في تطورات اقتصادية متزامنة، خفضت إيران رسمياً سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين الآسيويين إلى 7.15 دولار للبرميل فوق متوسط سعر عُمان/دبي لشهر يوليو، وفقاً لإعلان شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة.

ويشكل هذا الخفض انخفاضاً حاداً مقارنةً بعلاوة الشهر السابق التي بلغت 13 دولاراً للبرميل، مما يعكس رغبة طهران في تعزيز حصتها السوقية وتسهيل عملية استئناف الصادرات. كما خفضت شركة الاستشارات النفطية سيشن توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للربعين الثالث والرابع من عام 2026، إلى 75 دولاراً و70 دولاراً للبرميل على التوالي، مشيرة إلى توقعاتها باستئناف حركة التجارة في مضيق هرمز وعودتها إلى الوضع الطبيعي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من وجود تحديات لوجستية وأمنية كبيرة قد تؤخر الانتعاش الكامل للسوق.

قال نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة سبارتا للسلع: "سيكون من الصعب إعادة تشغيل سلاسل إمداد السفن بسلاسة في منطقة الخليج العربي، كما أن بعض مالكي السفن سيترددون في إرسال سفنهم إلى المنطقة حتى تتضح صورتها الأمنية وتتلقى شركات التأمين ضمانات كافية". ونتيجة لذلك، يتابع المستثمرون والمحللون بحذر مدى سرعة استئناف منتجي النفط في الشرق الأوسط، وخاصة إيران، لإنتاجهم وتصديرهم النفطي بعد الأضرار التي خلفتها الحرب، وما إذا كان سيتم إدخال المزيد من الناقلات إلى المنطقة بشكل آمن ومستمر.

وبناءً على ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن تستمر تقلبات السوق في المدى القصير حتى تظهر مؤشرات ملموسة على استقرار الإمدادات





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