انخفاض أسعار النفط الخام وبرنت إلى مستويات منخفضة وسط تصحيح أسواق المال العالمية ومخاوف نمو اقتصادي، مع تحذيرات من مخاطر إمدادات الشحن.

شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث سارت في الاتجاه نفسه لموجة البيع الواسعة التي اجتاحت الأسواق المالية العالمية، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن السلع الأساسية. جاء هذا الهبوط رداً على مخاوف متزايدة بشأن قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مما أضاف ضغوطاً سلبية إضافية على قطاع الطاقة.

تفاصيل تراجع الأسعار والبيانات الرقمية

استمر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في سلسلة خسائره التي امتدت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، حيث انخفضت العقود الآجلة للنفط بمقدار 15 سنتاً، أي بنسبة 0.18 في المئة، ليصل سعر البرميل إلى 83.26 دولاراً بحلول الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من اليوم، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بمقدار 28 سنتاً، أو ما يعادل 0.30 في المئة، لتغلق عند مستوى 92.29 دولاراً للبرميل.

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تأثير أسواق المال ومؤشر ناسداك

عززت المؤشرات البورصية المتدالية من صورة السوق، حيث افتتحت الأسهم الآسيوية معاملاتها في تراجع حاد، وكان سوق كوريا الجنوبية الأكثر تأثراً بقطاع التكنولوجيا قد سجل انخفاضاً بلغ أربعة في المئة. كما سجلت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وأستراليا خسائر مماثلة، بينما تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي بنحو عشرة في المئة خلال الأسبوع الماضي، مما عكس بيئة استثمارية مليئة بالتشاؤم.

تحليلات موكيش ساهديف ومخاطر الشحن

أوضح موكيش ساهديف، كبير محللي النفط لدى شركة إكس أناليستس في سيدني، أن الزخم الحالي هو القوة الدافعة الرئيسية وراء هبوط الأسعار، لكنه حذر من تعقيدات في سوق الشحن البحري. وأشار إلى أن الهجمات المستمرة على السفن تؤدي إلى تزايد عدد السفن الفارغة التي تنقل النفط الخام دون زيادة مطابقة في عدد السفن المحملة، مما يخلق اختلالاً في العرض والطلب.

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عواقب إمدادات النفط ومستقبل الأسعار

نبهت التحليلات إلى أن هذا الخطر المتزايد على تدفقات النفط قد يبدأ في التأثير بشكل مباشر على الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تزايد الحواجز اللوجستية. وفي الوقت نفسه، سجلت الأسعار أسبوعية سلبية قوية، حيث انخفض خام برنت بنسبة أربعة في المئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة خمسة في المئة خلال الأسبوع المنصرم.

فشل اتفاقيات أوبك ومؤتمر كوبرني

في إطار سياسي أوسع، انهارت المحادثات في تركيا يوم الأحد الماضي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد فشل الدول في التوصل إلى اتفاق حول إدراج بند التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ودافعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن استمرار استخدام الوقود الأحفوري خلال القمة، مما عمق الانقسامات الدولية حول مستقبل الطاقة.