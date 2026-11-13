هبوط مؤشرات وول ستريت بفعل ارتفاع توقعات الفائدة وتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر ناسداك وناسداك المجمع بنسب ملحوظة الجمعة، وسط تصاعد ضغوط التضخم وتوقعات رئيسي بنك نيويورك وبوسطن بفرض تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

شهدت الأسواق المالية الأمريكية هبوطاً واضحاً في تداولات يوم الجمعة، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر متفاوتة تحت وطأة المخاوف من استمرار الارتفاعات في معدلات التضخم، مما دفع مسؤولي البنك المركزي الأمريكي للتلميح إلى ضرورة فرض إجراءات نقدية أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

هبوط مؤشر ناسداك وتأثير إنفيديا

انخفض مؤشر ناسداك المجمع بشكل حاد بمعدل 1.18 في المئة، ليحافظ على الصدارة في القائمة السوداء للمؤشرات الرئيسية، بينما تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا بقوة مدفوعة بأداء شركة إنفيديا الذي شكل عاملاً رئيسياً في هذا التراجع العام للسوق.

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تأثر سهم إنفيديا بانخفاض بنسبة 4 في المئة ليغلق عند مستوى 159.78 دولاراً، مما يعكس حساسية المستثمرين تجاه أي مؤشرات تشير إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض التي قد تؤثر على هوامش ربح الشركات التقنية ذات النمو السريع والابتكار المكثف.

تصريحات المسؤوليين تحفز تخوفات الفائدة

كانت تصريحات المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هي الشرارة الرئيسية وراء الهبوط، حيث أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، بشكل لا لبس فيه إلى أن تشديد السياسة النقدية أمر حتمي وشيك نظراً لارتفاع معدلات التضخم الحالية في البلاد.

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أضاف جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى هذه المخاوف بتوقعه أن يواصل المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما عزز من سندات اليقين لدى المتداولين بأن دورة التشديد النقدي لم تنته بعد ولا توجد أي مؤشرات على التباطؤ السريع.

تراجع أسهم رقائق الحاسوب والقطاع التقني

لم يكن تراجع شركة إنفيديا وحيداً، إذ شهدت أسهم الشركات المنافسة والصديقة لقطاع الذكاء الاصطناعي خسائر أكبر، حيث هوى سهم شركة إيه إم دي بشكل كبير بنسبة 11 في المئة ليصل إلى سعر 521.69 دولاراً للسهم الواحد.

كما تأثر سهم شركة برودكوم سلباً بانخفاض بنسبة 6 في المئة ليستقر عند مستوى 342.66 دولاراً، مما يعكس ضغوطاً شاملة على قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية التي تعتمد بشكل كبير على توقعات بيئة الفائدة المنخفضة لدعم تقييماتها السوقية.

استقرار أوروبي وتداعيات عالمية على المؤشرات

على النقيض من وول ستريت، استقرت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية إيجابية بفضل نتائج أعمال الشركات القوية للربع الثالث، بالتزامن مع صعود عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو.

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ارتفعت توقعات السوق حول زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وهو ما أكده يواكيم ناجل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى احتمال استمرار المصرف في رفع أسعار الفائدة لدعم استقرار الأسعار.

في ظل هذه الأجواء المتداخلة، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 700 نقطة مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 695 نقطة، مما يشير إلى إمكانية صعود المؤشر الأوروبي بنحو 5.40 في المئة من مستوياته الحالية، بينما هبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.10 في المئة ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.70 في المئة.