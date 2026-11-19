انخفض الذهب إلى 3693 دولاراً للأونصة تحت ضغط الدولار ومحاضر الفيدرالي. الأسواق تتوقع رفع الفائدة في ديسمبر مما يضغط على المعدن النفيس.

سجل سعر الذهب أدنى مستوى له منذ 14 شهراً خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تعرض لضغوط شديدة نتيجة تعزيز قيمة الدولار الأمريكي وتوقعات السوق المتزايدة بأن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل. جاء هذا الهبوط تزامناً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، مما عزز المخاوف من استمرار السياسة النقدية التقييدية.

آليات ضغط الأسعار ومحفزات السوق

خلال تعاملات اليوم، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3710.29 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 عند 3693.13 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. يشير هذا التراجع الحاد إلى فقدان المستثمرين الثقة المؤقتة في الذهب كملجأ آمن في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.

تُعد قوة مؤشر الدولار الأمريكي العامل الأساسي في زيادة تكلفة السلع المقومة بالدولار للمشترين من خارج أمريكا، مما يثقل كاهل الطلب على الذهب. وقد سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل 2025 هذا الأسبوع، وهو ما ينعكس سلباً مباشرة على جاذبية المعدن الأصفر عالمياً.

مواقف صانعي القرار وتوقعات البنك المركزي

أوضح كريس جافني، رئيس قسم الأسواق العالمية لدى إيفربنك، أن توقعات أسعار الفائدة وقوة الدولار هما العاملان الرئيسيان الذين يمارسان ضغطاً متزايداً على أسعار الذهب حالياً. وأكد أن محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة السابق أظهر إجماعاً تقريباً بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

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أكدت بيانات التضخم الصادرة بعد الاجتماع الأخير دعم زيادات إضافية، حيث أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى احتمال حاجة البنك المركزي للتحرك بقوة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، أشار مايكل بار، العضو الآخر، إلى أن تشديد السياسة النقدية هو الأرجح لدعم اقتصاد لا يزال يعاني من ضغوط التضخم المستمرة.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في 27 و28 أكتوبر ونُشر يوم الأربعاء الماضي، رؤية المسؤولين حول المخاطر المتزايدة التي قد تستدعي استجابة سياسة نقدية أقوى للسيطرة على التضخم، مما عزز التوقعات السلبية للمعادن النفيسة على المدى القصير.

التأثير الحقيقي والخطوات القادمة للسوق

تشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لـ سي.إم.إيه إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 91% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات تقارب 9% لرفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس. هذه الأرقام تعزز التوقعات السلبية للذهب حتى ظهور مؤشرات طلب جديدة.

يؤكد كريس جافني أن الأسواق ستحتاج على المدى القريب إلى زيادة ملموسة في الطلب من جانب المستهلكين والبنوك المركزية معاً لضمان تعافي الأسعار من أدنى مستوى لها في العام. ومع ذلك، قد تدفع الانقطاعات الأخيرة في خدمات الحواسيب والمخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بعض المستثمرين للعودة نحو الأصول الملموسة مثل الذهب كوسيلة للتحوط.

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في سياق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 45.28 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1380.30 دولاراً. في المقابل، انخفض البلاديوم بنسبة 3% ليصل إلى 919.14 دولاراً للأوقية، مما يعكس تبايناً في ديناميكيات العرض والطلب بين أنواع المعادن المختلفة.