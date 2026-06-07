هبوط حاد في ناسداك مع بيانات وظائف قوية وارتفاع العوائد يمحو 1.3 تريليون دولار من قطاع الرقائق

موجة بيع عنيفة تضرب أسواق الأسهم الأمريكية بفعل بيانات توظيف أفضل من المتوقع تدفع عوائد السندات للارتفاع وتثير مخاوف استمرار الفائدة المرتفعة، مع تكبد قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي خسائر كبيرة.

شهدت الأسواق المالية الأمريكية موجة بيع حادة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث هوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.18% في أسوأ جلسة له منذ إبريل 2025، متأثراً بقوة بيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة جديدة في مايو، متجاوزة التوقعات بكثير.

وأدى هذا التفوق إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، إذ قفز العائد على السندات لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس، بينما زاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6.7 نقطة، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان لقطاعي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي النصيب الأكبر من الخسائر، حيث فقد أكثر من 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات انخفاضاً قياسياً بلغ 10.3%، وهو أكبر تراجع يومي منذ مارس 2020.

تراجعت أسهم كبرى الشركات بشكل لافت، حيث خسرت إنفيديا أكثر من 6.2% من قيمتها، مما أدى إلى محو أكثر من 300 مليار دولار من رأسمالها السوقي، بينما هبط سهم برودكوم بنسبة 7.9%، ليواصل خسائره التي بلغت 20% خلال يومين. ولم تسلم عمالقة التكنولوجيا الأخرى، فهوت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2.73%، وتسلا بنحو 6.5%، وميتا بنسبة 5%. كما طالت الخسائر شركات قطاع الذاكرة مثل مارفيل تكنولوجي التي انخفضت بنسبة 17%، ومايكرون تكنولوجي بنسبة 13%، وإي إم دي بنحو 11%.

ويرى المحللون أن هذا التراجع يأتي بعد فترة طويلة من المكاسب غير المسبوقة، إذ كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد صعد بنسبة 20.6% منذ أدنى مستوياته في مارس الماضي وحتى ذروته التاريخية الأخيرة، بينما قفز ناسداك بنسبة تزيد على 31% في الفترة ذاتها. تعود أسباب التصحيح الحاد إلى عدة عوامل تزامنت مع صدور بيانات الاقتصاد الكلي القوية.

فعلى الصعيد الأساسي، أثارت نتائج وتوقعات شركة برودكوم مخاوف المستثمرين حول معدل نمو الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، مما دفع الأسواق لإعادة تقييم التوقعات المتفائلة التي سادت القطاع. كما أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن ميتا تدرس إصدار أسهم جديدة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام من إعلان ألفابت عن جمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم. وهذه التطورات أثارت تساؤلات حول كلفة سباق التكنولوجيا العملاقة للهيمنة على الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية والتضخمية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. على الرغم من الانخفاضات الكبيرة، لا يزال العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات يحقق مكاسب ضخمة منذ بداية العام، حيث تتجاوز مكاسب بعضها 117%، ولا يزال سهم سانديسك مرتفعاً بنسبة تزيد عن 556% منذ مطلع 2026. وهذا يعكس حجم الارتفاعات الاستثنائية التي سبقت موجة البيع الأخيرة.

ويشير محللون إلى أن السوق كانت مهيأة لتصحيح سعري بعد موجة صعود قوية استمرت عدة أشهر، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تسعة أسابيع متتالية من المكاسب قبل تراجعات هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن استمرار حالة عدم اليقين بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، تجعل الأسواق عرضة لمزيد من التقلبات في المدى القصير. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول القادمة، حيث قد يقدم إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة.

كما تظل أعين السوق موجهة نحو بيانات التضخم المقرر صدورها في الأيام القادمة، والتي قد تحدد مصير أسواق الأسهم في الفترة المقبلة





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