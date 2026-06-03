هبوط الين إلى 160 مع تصاعد التوتر في الخليج وتراجع العملات الرقمية

تراجع الين الياباني إلى مستوى 160 مقابل الدولار نتيجة توترات إقليمية في الخليج العربي وارتفاع أسعار النفط، بينما تنتظر الأسواب قرارات البنوك المركزية للتصدي للتضخم، وتواصل العملات المشفرة انخفاضها.

شهد الين الياباني هبوطاً حاداً إلى مستوى 160 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، وذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، مما دفع المستثمرين إلى التحول للعملة الأمريكية كملاذ آمن.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بتجدد الأعمال القتالية حيث أطلقت إيران صواريخ باليستية تجاه الكويت والبحرين باءت جميعها بالفشل، وشن الجيش الأمريكي غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على هذه المحاولات. ويأتي هذا الهبوط coinciding مع وتيرة مراقبة دقيقة لهذا المستوىHg الذي سبق أن تدخلت فيه السلطات اليابانية لحماية عملتها، بعد أن قامت банк اليابان المركزي قبل شهر بضخ 11.7 تريليون ين لوقف التراجع.

وأشار خبراء إلى أن الضغوط على الين قد تتفاقم مع ارتفاع أسعار النفط، وأن المنطقة بین 160-161 قد تكون حاسمة لتقرير ما إذا كانت东京 ستتدخل مرة أخرى. من جهتها أكدت وزيرة المالية اليابانية استعداد السلطات للتحرك المناسب في سوق الصرف الأجنبي.

في الوقت نفسه، حافظت العملات الرئيسية الأخرى على نطاقات تداول ضيقة؛ حيث تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1621 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.3455 دولار، بالتزامن مع تسارع التضخم في منطقة اليورو مما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. كما أن البيانات economic الأمريكية أظهرت زيادة غير متوقعة في الوظائف الشاغرة، مما يدعم فكرة تبني policy أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم تأخیر متوقع في دورة التشديد حتى ديسمبر 2026.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، فقد تراجعت بت코ين إلى أدنى مستوى لها في شهرين عند 66985 دولار، وإيثيريوم إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1869 دولار.





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