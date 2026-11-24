سجل سهم شركة أنثروبيك تراجعاً حادا ليصبح دون 83 دولاراً بعد إدراجه في ناسداك، مما يعكس حذر المستثمرين من تقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي رغم جمعه 93.5 مليار دولار.

شهد سهم شركة " أنثروبيك" (Anthropic) مخاطر سريعة في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الثلاثاء، حيث تخلى عن مكاسبه الأولية وهبط إلى ما دون سعر الطرح العام، ليصل إلى 82 دولاراً بعد انخفاض بنسبة 6.5%. ويعكس هذا التراجع السريع نهاية مؤقتة للحماس الذي رافق إدراج الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي " كلود" في بورصة ناسداك ، وسط ضغوط بيع متزايدة طالت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل عام.

تفاصيل الأداء السعري ومقارنة بالافتتاح

انخفض السهم إلى مستوى 82 دولاراً متجاوزاً سعر الطرح المحدد عند 83 دولاراً، في خطوة تعكس تغيرا جوهريا في ديناميكية العرض والطلب خلال الجلسات الأولى. كان السهم قد بدأ ظهوره الأول في 19 نوفمبر بقوة، حين افتتح التداول عند 111.50 دولاراً، مسجلاً مكاسب بلغت نحو 34% مقارنة بسعر الاكتتاب الأصلي.

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ومع ذلك، لم يتمكن "أنثروبيك" من الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، حيث سجل تراجعاً حادا في قيمة السهم خلال الأيام التالية للإدراج. يأتي هذا الأداء في سياق أوسع من التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا، مما دفع المستثمرين إلى مراجعة تقييماتهم للشركات العاملة في هذا القطاع المتسارع النمو.

تأثير إفصاحات التنفيذيين ومواقف السوق

تفاقمت الضغوط على سهم "أنثروبيك" بعد إفصاح كشف عن بيع الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي أكثر من 3.37 ملايين سهم، بقيمة تجاوزت 280 مليون دولار. حدث هذا البيع بعد يوم واحد فقط من إدراج الشركة، مما أثار انتباه المستثمرين الذين يراقبون تحركات كبار التنفيذيين كإشارة لتقييمات الأسهم.

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ورغم الزخم الذي شهدته أسهم الذكاء الاصطناعي في جلسة الاثنين عقب عودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة "إنفيديا"، وارتفاع سهم الأخيرة بنحو 30%، لم يستفد سهم "أنثروبيك" بالقدر نفسه. استمرت التقلبات في أسهم التكنولوجيا، وتزايد حذر المستثمرين تجاه التقييمات المرتفعة للشركات التقنية، مما حد من قدرة الأسهم الجديدة على جذب سيولة واسعة.

التاريخ الطروح التقنية والأداء طويل الأجل

لا تعد "أنثروبيك" الحالة الأولى لشرائح تقنية تفقد جزءا كبيرا من مكاسبها الأولية بعد الإدراج. فقد استغرق سهم "سبيس إكس" نحو شهر للهبوط دون سعر الطرح، بينما تراجع سهم "فيسبوك" (المعروفة حالياً باسم "ميتا بلاتفورمز") دون سعر اكتتابه في ثاني أيام تداوله عام 2012.

تشير هذه التجارب التاريخية إلى أن الأداء الضعيف في الأيام الأولى لا يشكل بالضرورة مؤشرا حاسما إلى مسار السهم على المدى الطويل. يستمر المستثمرون في مراقبة المؤشرات الكلية، حيث دخل مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" منطقة التصحيح خلال الأسبوع الماضي، وسجل سهم "إنفيديا" أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 2008.

الحجم التاريخي للصناديق المؤشر والمستقبل

جمعت "أنثروبيك" نحو 93.5 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي، متجاوزة بذلك حصيلة طرح "سبيس إكس" البالغة 85.7 مليار دولار في يونيو. يضع هذا الحجم الشركة في صدارة الطروح العامة من حيث القيمة، ويمنح إدراجها أهمية خاصة باعتبارها أول شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تطرح أسهمها.

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قد توفر صناديق المؤIndexes دعما للسهم في الفترة المقبلة، إذ تقدر شركة "إنتروبيك" أن الصناديق الاستثمارية السلبية قد تشتري ما يصل إلى 30% من الأسهم بحلول نهاية العام. كما من المقرر أن تضيف "إم إس سي آي" سهم الشركة إلى مؤشراتها العالمية القياسية اعتبارا من إغلاق 30 نوفمبر، وهو ما قد يعزز الطلب المؤسسي ويعيد التوازن للسعر.