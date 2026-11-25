تراجعت أسعار النفط الخام الأربعاء بفعل مخاوف فائض المعروض، حيث انخفض برنت 43 سنتا ووست تكساس 47 سنتا.

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، متخلية عن جزء من المكاسب التي سجلتها في التداول السابق، مع هيمنة مخاوف وفرة المعروض على المشهد السوقي. جاء هذا الانخفاض رغم استمرار القلق بشأن انقطاع الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، حيث طغت توقعات وجود فائض في السوق على تلك المخاوف الجيوسياسية.

تفاصيل انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية

شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بمقدار 43 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، لتسجل سعر 90.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا مماثلاً بقدر 47 سنتاً، أي بنسبة 0.6 بالمئة، ليسجل سعر 81.58 دولاراً للبرميل في نفس التوقيت.

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يعكس هذا التراجع الدقيق حالة من التذبذب في أسواق الطاقة، حيث لم تستطع الأسعار الحفاظ على منصات الدعم التي حققتها في الأيام السابقة. يشير هذا الهبوط إلى أن العوامل الأساسية المتعلقة بعرض النفط وطلبه أصبحت هي المحرك الرئيسي لاتجاه الأسعار على المدى القصير، متفوقة على الضغوط المتعلقة بعرض الإمدادات.

توقعات وكالة الطاقة الدولية وعامل فائض المعروض

قال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث، إن التوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي هي السبب الرئيسي في كبح ارتفاع أسعار النفط منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية في الشهر الحالي. وأكد أوينو أن تركيز المستثمرين والمتداولين ينصب الآن على كيفية تحديد حصص الإنتاج للعام المقبل خلال اجتماع تحالف أوبك+.

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ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر يوم 13 نوفمبر أن سوق النفط العالمية ستعود إلى حالة الفائض في الربع الرابع من العام. وأوضحت الوكالة أن هذا الفائض سيحدث نتيجة تعافي الصادرات من الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على الخام، مما يضع ضغوطا هبوطية إضافية على الأسعار.

تؤثر هذه التوقعات بشكل مباشر على معنويات السوق، حيث يتطلع المتعاملون إلى بيانات الطلب الفعلية لمقارنتها مع سيناريوهات العرض المتوقعة. يشير التقرير إلى أن التوازن بين العرض والطلب هو العامل الحاسم في تحديد مسار الأسعار، خاصة مع توقعات بتوسع الإمدادات القادمة من دول الشرق الأوسط.

تقرير مخزونات النفط الأمريكية وإجراءات أوبك+

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 126 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، حسبما ذكرت مصادر في السوق مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي. وتشير هذه البيانات إلى زيادة طفيفة في المخزونات المحلية، مما قد يعزز من مخاوف الفائض في العرض.

في المقابل، أظهر استطلاع لرويترز يشمل تقديرات ثمانية محللين أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 1.5 مليون برميل في المتوسط. يختلف هذا التقدير بشكل ملحوظ عن بيانات معهد البترول الأمريكي، مما يخلق عدم يقين حول حجم التغير الفعلي في المخزونات.

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من المقرر أن يعقد وزراء تحالف أوبك+ سلسلة من الاجتماعات يوم 29 نوفمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027. يُعتبر هذا الاجتماع نقطة محورية للسوق، حيث سيحدد الحصص التي ستؤثر على المعروض العالمي في الأشهر المقبلة. ينتظر المستثمرون بشدة مخرجات هذا الاجتماع لاستشراف الاتجاه المستقبلي لأسعار الخام.