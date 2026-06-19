هبوط حاد في سندات حكومية بريطانية وسط زيادة في عائد 10 سنوات وضغوط مالية

تحليل مفصل لتراجع أسعار السندات البريطانية وتداعياته على الأسواق الأوروبية والاستثمارات في القطاع العام، مع التركيز على الخلافات السياسية والاقتصادية التي تطرأ في السنوات الأخيرة.

هبوط حاد في سندات الحكومة البريطانية منذ ثلاثة أسابيع مضت، مع صعود عائد الـ10 سنوات إلى 4.84%، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع. ارتفاع العوائد يعكس تسارع الانخفاض في الأسعار، ويضع المستثمرين في موقف صعب نظراً للضغوط المتزايدة في سوق الدين العام.

تتأثر قيم السندات بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، لكن الأخبار الأخيرة حول صعود السعر من خلال السياسات المالية وإستمرار اعتراضات حول قضايا جرائم بريطانية تعيق انتشار الثقة في مستثمرين. تأثرت أسواق السندات الأوروبية بصورة مشابهة، وقام البنك المركزي الأوروبي برفع التوتر داخل السوق، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 6 نقاط أساس.

الشعور بالخطر زد من العائد المرجعي في جميع البلاد الأوروبية، كما أن ارتفاع أسعار النفط بعد إلغاء مفاجئ لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أضاف طبقة أخرى من عدم اليقين على المدى القصير. يعتبر تكبير أحدث عيني القنينة للحد من مخاطر السياسة المالية أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج المخاوف. يمكن أن تكون هناك محاولة لبث أمل في الحد من الرسم الزائد للوباء أو تسهيل المسؤولية المالية، ولكن ذلك قد يتسبب في زيادة العائد على السندات طويلة الأجل.

توجد أيضًا مخاوف من أن ينخفض حافة الأرباح الحكومية نتيجة لزيادة الخسارة في الدخل، في حين احتفظت الحكومة بجهود إيجابية لتقليل الفجوة في الميزانية المستهدفة للوصول إلى الارتباط بمستوى ضرائب أكبر. في هذا السياق، أظهر المستثمرون تردداً متزايدا في شراء سندات الحكومة البريطانية البلمية، مما يعكس تغيرات غير متوقعة في أسواق رأس المال العالمية.





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سندات الحكومة البريطانية الاقتراض الاتحاد الأوروبي البنوك المركزية السياسة المالية

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