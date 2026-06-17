هايسنس تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في دبي للإنترنت وتطلق جيلاً جديداً من شاشات العرض بتقنية RGB MiniLED

شركة هايسنس للالكترونيات تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في دبي للإنترنت خلال حفل رسمي بحضور مسؤولي المدينة وشركاء الشركة، وتطلق في الوقت ذاته سلسلتي شاشات عرض جديدتين بتقنية RGB MiniLED، في إطار خطط التوسع الإقليمي وتعزيز الوجود التقني في المنطقة

أقامت شركة هايسنس المتخصصة في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات حفلاً رسمياً بمناسبة افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في دبي. واختارت الشركة موقعاً جديداً في مبنى رقم 13 بمدينة دبي للإنترنت ليكون مركز عملياتها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد تزامن هذا الافتتاح مع إطلاق جيل جديد من شاشات العرض ذات التقنية المتطورة. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من مسؤولي مدينة دبي للإنترنت وشركاء الشركة في المنطقة.

في خطوة تعكس ثقة الشركة في سوق المنطقة، أكد جيسون أو رئيس فرع هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا أن الانتقال إلى المقر الجديد يمثل نقطة تحول في استراتيجية التوسع التي تتبعها الشركة، مشيراً إلى أن إطلاق سلسلتي شاشات العرض الجديدتين (UR9) و(UR8) المدعومتين بتقنية RGB MiniLED يعكس التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات في مجال أجهزة العرض المنزلية. من جانبه، أوضح عمّار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت أن تواجد هايسنس في المدينة يتوافق مع خطة استقطاب الشركات التقنية العالمية ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من الناحية التقنية،ijs سلسلتي الشاشات الجديدتين تعتمدان على تقنية RGB MiniLED المدعومة بتقنية Chromagic التي تهدف لتحسين دقة الألوان والتباينالانبعاثات الضوئية الضارة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة. وتتوفر سلسلة UR8 بمقاسات تتراوح بين 55 و100 بوصة. إلى جانبkoville ذلك، أعلنت الشركة عن استمرار شراكتها كراعٍ رسمي لكأس العالم 2026، وتحديداً في مجال دعم توفير فئات مخصصة للأفراد ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة داخل الملاعب. 而在 ويمق into ناحية أخرى، ت而得年 يحقق النجاح جعلها وجهة عالمية.

تأسست عام 1999 وتضم الآن أكثر من 31 ألف موظف. وقد بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي حوالي 100 مليار درهم خلال 15 عاماً وفق دراسة أجرتها مع شركة أكسنتشر في فبراير 2025. أما شركة هايسنس التي تأسست عام 1969 فتنشط في قطاع الأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات ولها شبكة عالمية من مراكز البحث والتطوير والمرافق الصناعية





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هايسنس دبي للإنترنت شاشات العرض RGB Miniled توسع إقليمي

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مسطرا انجازا جديدا للدولة .. ' مزن سات ' يعانق غدا الفضاء في رحلته العلمية- من / أحمد جمال . أبوظبي في 27 سبتمبر / وام / مع دقات الساعة الثالثة و 20 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء يوم غد ' الاثنين' الموافق 28 سبتمبر الجاري وعند تمام 'الساعة 11و20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش' .. ينطلق القمر الصناعي 'مزن سات' من قاعدة بليسيتسك الفضائية في روسيا في مهمته العلمية إلى مداره المقرر حول الأرض على متن الصاروخ الروسي 'سويوز' مسطرا انجازا جديدا للدولة في قطاع الفضاء. يأتي إطلاق المشروع التعليمي 'مزن سات' تجسيدا للدعم المقدم لهذا القطاع الوطني المهم الذي حققت فيه الدولة العديد من الإنجازات العالمية الرائدة كان آخرها الإطلاق الناجح لمسبار الأمل - أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ - و يؤكد الحرص على بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة في قطاع الفضاء الذي بات يحظى بإقبال كبير من شباب الوطن سواء لدراسة تخصصاته المختلفة في العديد من الجامعات الوطنية أو العمل في مجالاته المختلفة بعد التخرج. و تستعرض وكالة أنباء الإمارات 'وام' في التقرير التالي مسيرة القمر الصناعي التعليمي أو 'الكيوب سات' 'مزن سات' الذي عمل على تطويره وتصنيعه نخبة من طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. و في فبراير من عام 2018 .. أعلنت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي 'مزن سات' لدراسة الغلاف الجوي للأرض. و أكدت أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء لترسيخ التقدم المعرفي وتعزيز أنشطة البحث العلمي وعمل على تطويره طلبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. و أعلنت الوكالة بعد ذلك التعاقد مع شركة 'EXOLaunch' وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية المصغرة .. و ذلك لإطلاق القمر الصناعي بعد أن تم تطويره من قبل طلبة الجامعتين مستفيدين من المرافق و المختبرات العلمية المتطورة في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة. يتضمن القمر الصناعي المصغر مزن سات ثلاثة أجهزة علمية هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجهات القصيرة الذي يقوم بدراسة توزيع غازات الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي.. إلى جانب كاميرا رقمية 'RGB' تعد أداة علمية لتوضيح عملية الاستشعار عن بعد و دعم دقة الإرشاد الخاص

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