هال سيتي يسد الفارق وينتزع اللقب الإعدادي

وفاز هال سيتي اليوم على ميدلسبره بنتيجة 1/ صفر في النهائي رقم 40 لمرحلة الأدوار الإقصائية المؤهلة لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاءت النتيجة بفوز هام لم يشهده المشجعون لأنفسهم على مر السنين. فما الذي يميز هذا اللقب؟

فاز هال سيتي على ميدلسبره بنتيجة 1/0 في النهائي رقم 40 لمرحلة الأدوار الإقصائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء الهدف بكرة عرضية من الجهة اليسرى للياباني يو هيراكاوا، أخطأ سول برايان حارس ميدلسبره في الإمساك بها، ليكملها ماكبيرني في المرمى الخالي.

وبذلك يلحق هال سيتي بفريقي كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون اللذين تأهلا مباشرة باحتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب» بعد مرور 46 جولة. وكان هال سيتي أنهى مشواره في الموسم العادي محتلا المركز السادس برصيد 73 نقطة، لينتزع آخر بطاقات الأدوار الإقصائية في اللحظات الأخيرة من الموسم





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خرج ليصطاد سمكاً فعاد بأخطبوط ضخم | صحيفة الخليجعثر البريطاني، زيغي أوستن، 40 عاماً، من توركاي البريطاينة...

Read more »

«صحة دبي» تكرم موظفيها بأوسمة إكسبو 2020حظي 40 موظفاً وموظفة في هيئة الصحة بدبي...

Read more »

«الشارقة الرياضي» يحتفل بخريجي برنامج «واعد» | صحيفة الخليجاحتفل مجلس الشارقة الرياضي بتخريج 40 منتسباً في برنامج «واعد» لإعداد وتأهيل الناشئين، بقصر الثقافة بالشارقة.

Read more »

تعرف إلى عدد اللاعبين المتورطين في فضيحة مراهنات الدوري الإيطاليكشف تقرير عن إمكانية تورط أكثر من 40 لاعباً في فضيحة...

Read more »

«طرق دبي» تنفذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلباتتعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلباتrn

Read more »

دواء واعد للإيدز ستقل كلفته ألف مرة في حال أنتج دون علامة مسجلةيمكن خفض كلفة دواء واعد جداً لمرض نقص المناعة المكتسبة من نحو 40 ألف دولار سنوياً، للشخص الواحد، إلى أقل من 40 دولاراً

Read more »