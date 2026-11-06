هاري كين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029

مدد هاري كين عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029 بعد موسم استثنائي، مما يعزز مستقبله مع إنجلترا ويغلق باب العودة لتوتنهام.

أعلن هاري كين عن تمديد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2029، في خطوة تؤكد التزامه بالبقاء في ألمانيا وتغلق فعلياً الباب أمام عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء هذا القرار بعد موسم استثنائي سجل خلاله النجم البالغ من العمر 33 عاماً 73 هدفاً في 65 مباراة مع النادي والمنتخب خلال موسم 2025-2026، ليحصد الكرة الذهبية.

إحصائيات بايرن ميونيخ وارقام كين

يُعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة رائعة مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله من توتنهام في أغسطس 2023 مقابل 86 مليون جنيه إسترليني. سجل هاري كين 102 هدف في 102 مباراة بالدوري الألماني، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات متتالية، متوجاً بلقب الدوري مرتين.

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بدايات هاري كين في الدوري الإنجليزي

كانت بدايات كين في الدوري الإنجليزي مميزته مع توتنهام، حيث سجل 280 هدفاً في 435 مباراة. ورغم الحديث المتكرر عن عودة عاطفية محتملة إلى ناديه السابق، فإن تمديد العقد حتى عام 2029 يعني أن كين سيكون في سن 36 عاماً، مما يجعل العودة أقل احتمالاً.

مقارنة سجلات توتنهام التاريخية

يعني هذا القرار بقاء الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعيداً عن متناول كين. سجل هاري كين 213 هدفاً في 320 مباراة مع توتنهام، بفارق 47 هدفاً عن آلان شيرر الذي يمتلك الرقم القياسي برصيد 260 هدفاً في 441 مباراة مع بلاكبيرن ونيوكاسل.

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رأي كريس ساتون ومستقبل كين

يرى كريس ساتون أن التقدم في العمر لن يمثل عائقاً أمام هاري كين، مشدداً على قدراته الفنية وذكائه التكتيكي. استشهد ساتون بتجربة تيدي شيرينغهام مع وست هام، معتبراً أن كين يمتلك الذكاء الكروي نفسه وقدرة أكبر على التأثير من خلال التراجع إلى وسط الملعب.

آفاق هاري كين مع منتخب إنجلترا

يمنح العقد الجديد المدرب توماس توخيل دفعة مهمة لاستمرار هاري كين مع المنتخب الإنجليزي حتى بطولة كأس أوروبا 2028 المزمع إقامتها في بريطانيا وأيرلندا. كما يفتح المجال أمام التفكير في كأس العالم 2030 المقرر في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

سجل هاري كين الدولي والإصابات

يتمتع هاري كين برصيد 91 هدفاً في 125 مباراة دولية، مما يعزز مكانته كهداف أساسي لإنجلترا. على الرغم من الانتقادات خلال كأس أوروبا 2024 واستبداله من قبل المدرب، إلا أنه استعاد مستواه بشكل لافت، مؤكداً دوره كقائد وهداف للمنتخب.