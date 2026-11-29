الرئيس الإسرائيلي دعا نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة لحوار برعايته لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء التي تشهد تراجع احتمالات الإدانة في قضيتين من أصل ثلاث.

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن مبادرة رسمية لدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى حوار مباشر برعايته، بهدف التوصل إلى تفاهمات قد تؤدي إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بشكل نهائي. تأتي هذه الخطوة عقب إعلان هيئة القضاة في المحكمة المركزية بالقدس عن تراجع ملحوظ في احتمالات إدانة نتنياهو في قضيتين رئيستين من بين ثلاث مرفوعة ضده، مما فتح باب الأمل لمسار تفاوضي بديل.

تراجع احتمالات الإدانة في قضيتين رئيسيتين

أوضحت هيئة القضاة في المحكمة المركزية بالقدس، خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، أن فرص إدانة رئيس الوزراء في القضيتين المسمايتين 4000 و2000 هي فرص ضعيفة للغاية. يأتي هذا التقييم القانوني الحاسم بعد نحو عقد من الزمن على بدء التحقيقات، وأكثر من ست سنوات على انطلاق الإجراءات القضائية، مما يشير إلى نقطة تحول جذرية في مجرى المحاكمة. في المقابل، أبقت المحكمة الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى تفاهمات في القضية الثالثة، المعروفة رقمياً باسم 1000 وتُعرف إعلامياً بـ "قضية الهدايا". دعا القضاة الأطراف المعنية إلى بذل الجهود لإنهاء المحاكمة المتعلقة بهذه القضية بالذات، معتبرين إياها المجال الأنسب للتسوية الودية بعد استحالة الإدانة في الملفين الآخرين.

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مواقف نتنياهو ومحاميه من المبادرة الرئاسية

على الرغم من أن محامي نتنياهو لم يستجيبوا للمبادرة السابقة التي طرحها الرئيس هرتسوغ قبل أشهر، إلا أنهم أعلنوا هذه المرة موافقتهم الحاسمة على المشاركة في الاجتماع المقرر عقده في ديوان الرئاسة. وأشار المحامون عميت حداد وإسرائيل فولنرمان ونوعا ميلشتاين إلى أن تصريحات القضاة الأخيرة تؤكد جدياً على ضرورة إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، وهو ما يعكس تغييراً في الموقف الاستراتيجي للفريق القانوني.

أكد الرئيس هرتسوغ في بيانه الرسمي على ثقته التامة بقرارات القضاة، مشدداً على ضرورة الإصغاء إلى موقفهم القانوني والعمل بموجبه. وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة كانت قد طرحت هذه المبادرة قبل أشهر، وحظيت بموافقة المستشارة القضائية للحكومة، إلا أن نتنياهو ومحاميه كانوا قد تجاهلوا ذلك الاقتراح في وقت سابق.

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تفاصيل الاتهامات في القضايا الثلاث

تتعلق القضية رقم 2000 بمحادثات أجراها رئيس الوزراء مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واينت، حول تحسين التغطية الإعلامية له مقابل الدفع بتشريعات تحد من انتشار صحيفة إسرائيل هيوم، ويواجه نتنياهو في هذا الملف اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة. أما القضية رقم 4000، فتتصل باتهامات بالتدخل في قرارات تنظيمية بوزارة الاتصالات لمصلحة رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، مالك موقع والاكس، بما يخدم مصالحه ومصالح عائلته.

فيما تتعلق قضية 1000 بالتهديدات بالاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية تلقي نتنياهو وزوجته سارة هدايا ومنافع مالية من رجال أعمال بينهم أرنون ميلتشان وجيمس باكر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2016. وقد تلقى الزوجان منافع مختلفة من ميلتشان، الذي عرف نتنياهو من خلاله بجيمس باكر، الذي قدم له هو الآخر منافع خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

من المقرر أن تبدأ اتصالات تنسيقية فورية بين الأطراف المعنية لتحديد موعد الاجتماع الذي سينظم برعاية مؤسسة الرئاسة. يبقى التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة في القضية 1000 هو العامل الحاسم في نجاح هذه المبادرة الرئاسية ووضع حد نهائي للملاحقة القضائية المستمرة منذ سنوات طويلة.