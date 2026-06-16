نيوزيلندا وإيران يتعادلان 2-2 في افتتاح المجموعة السابعة لكأس العالم 2026

انتهت مباراة نيوزيلندا وإيران بنتيجة متعادلة 2-2 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، ما أدى إلى تشابك حسابات المجموعة السابعة وتساوي الأربعة فرق على نقطة واحدة.

عقب انطلاقة مثيرة في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026 ، انتهت مباراة المنتخبين النيوزيلندي وال إيران ي بال تعادل السلبي 2-2، مما أضاف بعداً جديداً لحسابات المجموعة السابعة .

شهد اللقاء لحظات متلاحقة من الهجمات المتبادلة، حيث تمكن إيليا جست من افتتاح الشاشة لصالح نيوزيلندا في الدقيقة السابعة بعد تمريرة دقيقة من كريس وود، مانحاً فريقه الأفضلية المبكرة. وعلى الرغم من الضربة القوية التي أطلقها مهدي طارمي في الدقيقة الثالثة والعشرين وتسببها في ارتطام الكرة بالقائم، فإن الفارس الإيراني رامين رضائيان نجح في تعادل الفريق في الدقيقة الثانية والثلاثين عبر كرة داخلية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

استمرت الإثارة طوال الشوط الأول مع تصدي حارس إيران علي رضا بيرانوند للعديد من الكرات، بينما أضاع شهريار موغانلو فرصة ثمينة برأسية ارتطمت بالقائم في الوقت بدل الضائع، لينتهي نصف اللقاء بالتعادل 1-1 بعد فترات توقف متعددة بسبب الإصابات وإجراءات التبريد الإلزامية. مع انطلاق الشوط الثاني، استعاد المنتخب النيوزيلندي زمام المبادرة مرة أخرى عندما سدد إيليا جست هدفه الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين، عقب هجمة مرتدة سريعة تمت بتمرير حاسمة من كريس وود.

تصاعدت وتيرة اللعب في الدقائق التالية، حيث ظل بيرانوند صامداً في مرماه أمام محاولات إيران المتتالية، في حين سعى مهدي قائدي ورامين رضائيان إلى اختراق دفاع نيوزيلندا المتماسك. وأتى الهدف الإيراني الثالث عندما رفع محمد محبي عرضية من رضائيان وضبطها برأسه في الدقيقة الرابعة والستين، معيداً إلى التعادل. استمرت الهجمات الهجومية الإيرانية في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع نيوزيلندا الصامد حافظ على التوازن حتى صافرة النهاية.

بهذا التعادل، حصل كل من نيوزيلندا وإيران على نقطة واحدة، لتتساوى الأربع منتخبات في المجموعة السابعة جميعها على رصيد نقطة واحدة فقط بعد الجولة الأولى. وستصبح الجولتان القادمتان حاسمتين لتحديد من سيحجز المراكز المؤهلة للانتقال إلى مرحلة الأدوار الإقصائية. المشهد يتسم بتقارب الفرق وتنافسية عالية، مما يزيد من تشويق الجماهير في المطابقة القادمة حيث سيتنافس كل فريق على تعزيز موقفه وتحسين فرصه في المرحلة المقبلة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 نيوزيلندا إيران المجموعة السابعة تعادل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأخضر السعودي يسعى لاستعادة أمجاد 94 وتكرار انطلاقة 2022ما بين أول مشاركة في مونديال 1994 وآخر مشاركة حالياً بمونديال 2026، يسعى المنتخب السعودي...

Read more »

سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 14 يونيو 2026.. هل يواصل الانخفاض أمام الجنيه؟كشفت البنوك المصرية، الأحد 14 يونيو 2026، أول أيام أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار الصرف...

Read more »

البنك الدولي: 4.1% نمو اقتصاد الإمارات 2027توقع البنك الدولي في أحدث إصدار عن تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026، أن...

Read more »

واقعة نادرة بكأس العالم..لاعبان يحتفلان بالفوز مع منتخبين مختلفين في 5 ساعات فقطفي واحدة من أكثر القصص الإنسانية إثارة في بطولة كأس العالم 2026، نجح الشقيقان جون سوتار...

Read more »

'الساموراي' لا يستسلم.. اليابان تعود أمام هولندا مرتينرفض المنتخب الياباني الخروج خاسراً أمام نظيره الهولندي وخرج بالتعادل 2-2، الأحد، في مباراة مثيرة بافتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Read more »

تجربة كأس العالم 2026 بالمكسيك: تحديات بيئية وبدنية للمنتخباتتجربة كأس العالم 2026 بالمكسيك: تحديات بيئية وبدنية للمنتخبات

Read more »