نيوزويك تختار 12 شركة إماراتية ضمن قائمة الأكثر استدامة لعام 2026

اختارت مجلة نيوزويك الأمريكية 12 شركة إماراتية ضمن قائمتها السنوية لأكثر الشركات استدامة بيئياً لعام 2026، والتي تضم 850 شركة عالمية. يعكس هذا الإنجاز التزام الإمارات بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية.

أدرجت مجلة نيوزويك الأمريكية 12 شركة إماراتية ضمن قائمتها السنوية للشركات الأكثر استدامة بيئياً لعام 2026، والتي تضم أفضل 850 شركة من 28 دولة حول العالم.

يعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تبني معايير الاستدامة البيئية وتطبيق ممارسات الحوكمة والإفصاح الشفاف عن البيانات البيئية. الشركات الإماراتية المختارة تشمل كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ودريك آند سكل إنترناشيونال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، وشركة أبوظبي لبناء السفن، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والشركة العالمية القابضة، وبنك المشرق.

تتنوع هذه الشركات بين قطاعات التأمين والبناء والخدمات المالية والصناعية، مما يدل على شمولية تبني الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. تم إعداد التصنيف بالتعاون مع مؤسستي بلانت-إيه إنسايتس غروب وجيست إمباكت، واستند إلى تحليل شامل لبيانات الاستدامة المعلنة من قبل أكثر من 8 آلاف شركة عالمياً. اعتمد التقييم على أربعة محاور رئيسية: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستهلاك المياه، وحجم النفايات الناتجة، ومدى الإفصاح عن بيانات الاستدامة والالتزامات البيئية.

ولضمان العدالة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، تم قياس الأداء البيئي مقارنة بحجم الإيرادات باستخدام مؤشرات كثافة الاستهلاك والانبعاثات. كما حصلت أي شركة لم تفصح عن بيانات أحد المؤشرات على درجة صفر في ذلك المعيار. اشترط التصنيف أيضاً ألا يقل عدد موظفي الشركة عن 500 موظف لضمان مقارنة عادلة، وأن تكون أحدث بيانات الاستدامة منشورة بعد 31 يناير 2025. هذا النهج الصارم يجعل القائمة مرجعاً موثوقاً لأداء الشركات في مجال الاستدامة.

تأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات لتبني ممارسات مستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ. قالت جينيفر إتش كانينغهام، رئيسة تحرير مجلة نيوزويك إن مواجهة أزمة المناخ العالمي تتطلب التزاماً عاجلاً من قطاع الأعمال، وأضافت أن الشركات المدرجة في القائمة تثبت أن المسؤولية البيئية لم تعد مجرد واجب أخلاقي بل أصبحت أساساً للنشاط الاقتصادي المستدام والقادر على الاستمرار في المستقبل.

يبرز وجود 12 شركة إماراتية في هذا التصنيف العالمي مكانة الإمارات الريادية في مجال الاستدامة، ويعزز سمعتها كوجهة جاذبة للاستثمارات المسؤولة. كما يشجع هذا الإنجاز الشركات الأخرى في المنطقة على تحسين أدائها البيئي والتنافس على المعايير العالمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030





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