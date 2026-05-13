نيهان بن مبارك يكرم 40 فائزاً لجائزة خليفة التربوية وتكريم مريم بنت محمد بال جائزة الشخصية التربوية 2026

في حفل إلى تكريم الفائزين بدورة التاسعة عشرة من جائزة خليفة التربوية، أكرم نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، الحائزة على جائزة الشخصية التربوية الاعتبارية للعام 2026، مريم بنت محمد، جهودها في تطوير التعليم.

نيهان بن مبارك يكرم 40 فائزاً ب جائزة خليفة التربوية يمنح مريم بنت محمد جائزة الشخصية التربوية 2026 تقديراً لدورها ب تطوير التعليم كرم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية ، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني'...

ناشد بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع، لفوزها بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية للعام 2026، وذلك تقديراً لما تقدمه سموها من إسهامات بارزة ورؤية لتطوير منظومة تعليمية وطنية متكاملة ترتكز على ترسيخ الهوية الوطنية، ومواكبتها للعصر واستشرافها للمستقبل، وحرص سموها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في بناء كوادر وطنية متخصصة تلبي متطلبات أجندة مئوية الإمارات 2071. كما كرم الفائزين في هذه الدورة على المستويات المحلية والعربية والدولية، وعددهم 40 فائزا... https://www.wam.com.ae/middleeast/uae/item/40-awardees-honored-at-ch-19-awardees-ceremony





