المشروع الشامل "طريق DUE الكاريبي البرازيلي" ينظّف أكثر من 100 كم من الشاطئ في بيرنامبوكو وألاغواس، مع عشرات القواعد الفاخرة وتباين الخدمات التي تستهدف المستثمرين والسياح على حد سواء، ويمتد حتى عام 2037 بإرادة تعزيز التنمية المحلية.

يعتبر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جزءاً أساسياً من مشروع استثماري كبير في مجال العقارات والسياحة يقع على شطيتين في شمال شرق البرازيل: ولاية بيرنامبوكو وولاية ألاغواس .

يتضمن هذا المشروع، الذي أسسه شريكتان تمثالان واحد اسمه NR Sports المرتبط بالنجم والآخر هو شركة DUE Incorporadora للتطوير العقاري، مخططة تحت عنوان "طريق DUE الكاريبي البرازيلي". يُصنَّف هذا المشروع كأحد أكبر المخططات العقارية السياحية في المنطقة، وبحجم مستثمَر يقدر بـ ٧٫٥ مليار ريال برازيلي، ما يعادل نحو ١٫٥ مليار دولار أمريكي.

يكشف هذا التقدير عن طموح كبير يهدف إلى استثمار المواقع الشاطئية الناعمة والمياه الزرقاء الصافية في هذا القطاع المتنامي، ويشمل عملية تطوير ثمانية وعشرين مشروعًا عقاريًا فاخرة موزعة على شريط ساحلي يطل على أكثر من مائة كيلومتر من الأمواج. يتضمن هذا الشريط عدة معالم سياحية ومعروفة مثل بورتو دي غاليناس وكارنيهيروس وغوادالوبي في ولاية بيرنامبوكو، وكذلك ماراغوغي وأنتونس وبورغالو وجاباراتينغا في ولاية ألاغواس. جميع هذه المدن والبلدات تشتهر بشواطئها الجميلة ومسابحها الطبيعية المتنوعة وإمكانيات البنية التحتية المتقدمة.

تُبرزُ الخطاطات الواردة في قطع الحيازة أن المشروع لا يقتصر على إنشاء مجمعات سكنية فاخرة، بل يتضمن أيضاً بنية تحتية متكاملة تغطي الإقامة السياحية، والخدمات الترفيهية، وإدارة الإيجارات قصيرة الأمد، إلى جانب ديكورات الفيلات والشقق والمنازل المطلة على البحر. كما يتضمن المشروع خدمات فندقية مختارة وتكاملًا مع تجارب سياحية حصرية موجهة للمستثمرين والزوّار، مع تركيزٍ على نموذج الاستثمار العقاري العطلات.

ولرفع الحماس الجمالي، تتضمن الخطة أيضاً إنشاء منطقة رياضية خاصة داخل أحد المجمعات السكنية، مع صالات رياضية شاطئية، مراكز علاجية، مساحات ترفيهية، وتجارب بحرية ورياضية، كل ذلك في نية رفع القيمة الاستثمارية وجذب المستثمرين المرتزّع. تنبثق قائمة تعديل الوقت والمرحلة من شركة DUE Incorporadora، وتبشر بخطةٍ تفصيلية تنفّذها على مراحل تمتد حتى العام ٢٠٣٧. يتوقع أن يتم إطلاق وتسليم الوحدات تدريجيًا في السنوات المقبلة، مع تقدير تنفّذ نحو ثلاثة مشاريع سنويًا تحت الخطة العامة.

وتكشف البيانات السائدة عن أن بعض المشاريع قد بدأت بالفعل، مثل مشروع "برايا إكزكلوسيف" في منطقة موورو ألتو، ومشروع NoMar Carneiros Ecoliving في برايا دوس كارنيهيروس، إضافةً إلى مشاريع أخرى مثل "فيلا كارنيهيروس" التي تم إدراجها ضمن قائمة التطوير الحالية. تُظهر الشركة أيضًا أن المشروع لا يقتصر على الجانب العقاري فحسب، بل يشمل برمامجًا مرتبطة بالتنمية المحلية، مثل التعّلم المهني، وتشجيع عقليات التوظيف، وجمع التعليميات بالتعاون مع كيانيات مثل Sesi وSenac، في محاولة لإحداث ربط بين التوسع العقاري وتقديم خدمات اجتماعية للمجتمعات القريبة.

ومع أن ندب الاقتصادات العليلة يمكن أن تتأثر بريستقوال التنفيذ والحجم المتاح على أرض الواقع، فإن الاستخدام الرنح للعلامة التجارية العالمية في نيمار كما يبدو، يعد عاملًا أساسيًا. يتم جلب الترويج العالمي لهذا المشروع عبر الإعلام ووسائل الإعلام الخاصة بالاقتصاد والعقارات والسياحة. يُظهر نيمار، كجزء من شراكة الإعلان ووساطة التطوير، حضوراً قويًا يلعب دورًا تسويقيًا و إعلاميًا كبير الأساس، وهو ما يمنح المشروع انتشارًا واسعًا في شَرِه الإعلام المتخصصة.

وضع القاسم الأساسي للمشروع في الخطوات القرب واكتساب دعم المجتمع المحلي نحو أحد أقوى المخططات العقارية السياحية في المنطقة يجعل الطريق الدؤشون ندمجها في الوعي العام، مع قدرة المشروع على تجسيد قيمة استثمارية حقيقية عند أنظمة السوق وتطوير اعتماد على موثوقية واستقرار الفائدة المتوقعة من ثماني وعشرين مشروعًا عقاريًا فخمًا مدى أمل الطريق البرازيلية الكاريبي





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نيمار مشروع عقاري سياحي بيرنامبوكو ألاغواس طريق DUE

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