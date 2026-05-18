نيمار يحمل انتقادات ويدافع عن جاهزيته بعد إصاباته ودعوة كارلو أنشيلوتي لمنحته فرصة المشاركة في كأس العالم:

نجوم كأس العالم 2026 - نجم منتخب البرازيل السابق ونيمار الهداف التاريخي يلجأ للقائمة الصحفية بعد خضوعه لجراحة الركبة وهبوط ترتيب في الدوري ليعرض أدائه في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ضد ثلاث منتخبات أخرى.

أكد البرازيلي نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، أنه اضطر لتحمل انتقادات وصفها بـ«السخيفة» خلال فترة تعافيه من الإصابات، مشددًا على رضاه التام عما بذله من أجل إثبات جاهزيته البدنية واستحقاقه مكانًا في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

لم يشارك مهاجم سانتوس مع منتخب بلاده منذ عام 2023 بسبب الإصابات، إلى جانب خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام. وكان أنشيلوتي قد أكد أن نيمار بحاجة إلى الوصول لأفضل جاهزية بدنية وتقديم مستويات قوية من أجل التواجد في المونديال. وقال نيمار للصحفيين عقب خسارة سانتوس أمام كوريتيبا بنتيجة 3-0 أمس الأحد: «أنا في حالة بدنية رائعة، وأتحسن مع كل مباراة».

وتابع: «كانت سنوات من العمل الشاق، إلى جانب الكثير من الكلام السخيف الذي قيل عن حالتي وما كنت أفعله. الطريقة التي يتحدث بها الناس عن هذا الأمر محزنة حقًا». وأردف: «وصلت سالمًا إلى ما أريد تحقيقه. أنا سعيد بمستواي وبكل ما قدمته حتى الآن.

ومهما حدث، فإن أنشيلوتي سيستدعي بالتأكيد أفضل 26 لاعبًا لهذه المعركة». خلال مباراة أمس، أبدى نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، اعتراضه بشدة بعد استبداله بشكل خاطئ، في توقيت حساس للغاية، قبل إعلان أنشيلوتي قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم اليوم الاثنين.

Bرازيل تسعى لتتويج بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، لتعزيز رقمها القياسي، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، في البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو





