نيمار يعود إلى المنتخب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لكنه يواجه انتقادات بشأن لياقته البدنية

تعرض نيمار لإصابة طفيفة في ربلة الساق، لكن من المتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب للانضمام إلى معسكر المنتخب البرازيلي الأسبوع المقبل، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ووجرى اختيار اللاعب، البالغ من العمر 34 عاماً، وأفضل هداف في تاريخ البرازيل، ضمن تشكيلة المنتخب يوم الإثنين الماضي، في عودة طال انتظارها بعد غياب طويل بسبب الإصابة، أبعده عن معظم مباريات التصفيات، في وقت تسعى فيه البرازيل لإحراز لقبها السادس وتعزيز رقمها القياسي.

ولا يزال نيمار، الذي سجل 79 هدفاً في 128 مباراة دولية ولم يشارك مع المنتخب منذ عام 2023، يواجه انتقادات بشأن لياقته البدنية ومستواه. كما تعثرت مسيرته مع الهلال السعودي بسبب الإصابات، قبل أن يعود العام الماضي إلى ناديه الأم سانتوس، لكنه ما زال يواجه صعوبة في استعادة مستواه المعهود. وغاب نيمار عن مباراة سانتوس، التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام سان لورينزو على أرضه ضمن كأس كوبا سودأمريكانا الأربعاء.

وتستهل البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب في 13 يونيو في نيوجيرزي قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة





